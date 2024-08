Esta é a ordem correta para assistir a Demon Slayer e os detalhes de seus filmes

A terceira temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba começa com uma abertura monumental interpretada por MAN WITH A MISSION x Milet

O Demon Slayer ou Kimetsu No Yaiba se destaca como um dos melhores mangás e animes do momento. O final do arco de treinamento dos Hashira aumentou a ansiedade dos fãs, que aguardam ansiosamente o desenvolvimento do último arco, que, segundo informações da produção da série será através de três filmes.

A estreia de um dos filmes será em pelo menos um ano e meio. Portanto, não é uma má ideia revisá-lo - para aqueles que já viram tudo - ou começar a assisti-lo - para aqueles que não estão atualizados.

Vamos te explicar em detalhes qual é a ordem cronológica em que você deve assistir a Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba) com detalhes de suas temporadas, filmes e especiais que estão disponíveis nas plataformas Netflix ou Crunchyroll.

A obra de Koyoharu Gotouge tem a particularidade de ser uma série linear, sem saltos temporais. Isso nos permite assistir, sem muitas complicações, cada temporada ou filme de acordo com sua data de lançamento.

No entanto, há alguns especiais que são contados de forma genérica e que depois são desenvolvidos com mais detalhes na temporada, como é o caso do filme "Mugen Train" e da segunda temporada.

Kotaku | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Ordem para assistir ao anime e seu filme mais importante

A ordem correta e cronológica para assistir a Demon Slayer é a seguinte:

Caçador de Demônios: Primeira temporada (2019)

Demon Slayer: Filme Trem Infinito (2020)

Caçador de Demônios: Segunda temporada - Arco do distrito vermelho (2021)

Caçador de Demônios: Terceira temporada - Arco da Vila dos Espadachins (2023)

Demon Slayer: Quarta temporada - Arco de treinamento de Hashira (2024)

Mesmo antes do arco da vila dos ferreiros, há um filme que comprime o arco e o desenvolve em um longa-metragem que explica como chegamos àquele lugar.

Data para a final de Demon Slayer

Ainda não há informações oficiais confirmadas. No entanto, algumas fontes próximas ao desenvolvimento das histórias já começam a mencionar finais de 2025 ou início de 2026. Ou seja, ainda falta pelo menos um ano e meio para termos o final de "Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba)".

Com o arco do Castelo Infinito, encerram-se as histórias de Tanjiro e o resto dos caçadores de demônios, que agora terão um confronto com o temido Muzan Kibutsuji.

Kimetsu no Yaiba, mais conhecida deste lado do planeta como Demon Slayer, é uma série de mangá escrita e ilustrada por Koyoharu Gotouge que tem conquistado fortemente os fãs da América Latina.

A sua publicação impressa começou em 2016 na revista semanal Shūkan Shōnen Jump da editora Shūeisha, terminando em 2020 com um total de 23 volumes.