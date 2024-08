A Adidas completa 75 anos e celebramos com quatro dos tênis mais icônicos de sua história

Quando falamos das marcas esportivas mais famosas do mundo, as três listras da Adidas vêm imediatamente à mente. Junto com o swoosh da Nike, esta empresa fundada na Alemanha marcou um antes e um depois na indústria de vestuário de quase todas as disciplinas do planeta.

Fundada em 18 de agosto de 1949 por Adolf “Adi” Dassler em uma cidade alemã chamada Herzogenaurach, os criadores já haviam feito um nome na indústria de calçados desde 1920. No entanto, o nome Adidas surge quando Adi briga com seu irmão, Rudolf Dassler, e cada um funda sua própria empresa.

Adolf foi para a Adidas e Rudolf criou a Puma. Não há dúvidas de que os dois tinham muita visão em relação ao calçado esportivo.

A história da Adidas está fortemente relacionada ao futebol e aos esportes olímpicos. Quase todo atleta usou uma peça da marca em algum momento de sua vida. Mas para celebrar seus 75 anos, decidimos olhar para os tênis mais icônicos da marca, quando falta apenas um quarto para chegar ao seu centenário.

Adidas: 75 anos de história pura em tênis

Adidas Superstar (1969): Originalmente lançado como um tênis de basquete, o Adidas Superstar se tornou famoso na década de 1980 graças ao grupo de rap Run-D.M.C. que o popularizou como parte da moda urbana. Eles têm uma inconfundível biqueira de borracha ("shell toe"). Os Superstar são um dos tênis mais reconhecíveis e queridos da Adidas.

Adidas SuperStar

Adidas Stan Smith (1965): Inicialmente projetado como um tênis de tênis e posteriormente renomeado em homenagem ao tenista Stan Smith em 1978, este tênis tem sido um símbolo de estilo simples e elegante. É conhecido por seu design minimalista, com um cabedal de couro branco e três linhas perfuradas nos lados.

Adidas Stan Smith Homer Simpson Tênis

Adidas Samba (1950): Foram desenvolvidas para jogar futebol em terrenos gelados, a Samba transcendeu o esporte para se tornar um tênis de uso diário. Apresentavam uma sola de borracha resistente e uma parte superior de couro, com as clássicas três listras nas laterais.

Lionel Messi x adidas Samba “Black/Gold” Tênis

Adidas Gazelle (1968) Lançado como um tênis de treinamento versátil, o Gazelle foi adotado por diversas subculturas ao longo das décadas, desde o futebol até a moda casual.