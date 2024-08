Uma das batalhas mais brutais de Dragon Ball Z aparece nos “Arquivos de Toriyama”

Goku vs Vegeta Dragon Ball Z

Uma das batalhas mais brutais de toda Dragon Ball é o primeiro confronto entre Goku e Vegeta. Os dois saiyajins lutaram quase até a morte, em um combate em que ambos mostraram todas as suas técnicas para tentar vencer o oponente.

ANÚNCIO

Esta não é a primeira vez que Goku é desafiado por um rival dessa forma. Mas é a primeira vez que Vegeta fica à beira da morte, já que o príncipe dos saiyajins estava acostumado a invadir mundos com habitantes fracos, que ele exterminava para depois entregá-los a Freeza.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Na Terra, ele encontrou o início dos Guerreiros Z. Goku foi, sem dúvida, o melhor oponente que teve e o que mostrou maior resistência. Na verdade, em nosso mundo, ele viu pela primeira vez um grupo de guerreiros defendendo seu mundo com suas próprias vidas.

Krilin, Gohan, Piccolo, Yamcha, Ten Shin Han, Chaoz y até Yajirobe deram tudo para defender o planeta e expulsar o saiyajin para evitar uma invasão e o extermínio da raça humana.

Toei Batalha inesquecível

Goku vs Vegeta: o início de uma briga sem precedentes

Essa primeira luta entre Goku e Vegeta, no primeiro arco de Dragon Ball Z, teve muitos matizes. O saiyajin criado na Terra conseguiu vencer em várias ocasiões, mas ninguém contava com o fato de que o príncipe poderia realizar e controlar a transformação em Ozaru, o que foi determinante para que nosso herói terminasse com todos os ossos quebrados.

Foi uma demonstração de entregar a vida em uma batalha por parte de ambos.

ANÚNCIO

Fazemos todo este preâmbulo para expressar a importância desta luta para o universo de Dragon Ball, já que o site oficial da franquia revelou uma imagem inédita do início da batalha entre Goku e Vegeta, feita por Akira Toriyama.

Se trata de uno de los primeros borradores de los dibujos que hizo el mangaka japonés, mientras creaba las historias de esta saga.

O desenho foi retirado dos “Arquivos de Toriyama”, uma iniciativa da revista Shueisha e Dragon Ball para revelar imagens inéditas feitas pelo criador da série, mostrando dados nunca antes conhecidos.

Vegeta e Goku Arquivos de Toriyama

Akira Toriyama faleceu em 1 de março de 2024, justamente no ano em que sua maior obra completa 40 anos de existência. Deixa um vazio entre os fãs de Dragon Ball.