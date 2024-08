Fãs dizem que este é o humano mais forte de Dragon Ball e nem sequer pertence aos Guerreiros Z

Quem é o humano mais forte de todo o Dragon Ball? Nos 40 anos de existência da obra de Akira Toriyama, este tem sido um tema muito debatido entre os fãs. Alguns dizem que é Krilin, outros que é Ten Shin Han. Existem seguidores de Yamcha e até mesmo alguns ousados que mencionam Chaoz ou até Yajirobe.

No entanto, uma teoria que recentemente li numa discussão no Reddit, parece ter acertado na mosca. O humano mais forte de Dragon Ball nem sequer pertence aos Guerreiros Z. Dizemos mais, o sujeito nem sequer sabe voar, mas há anos, talvez décadas, tem vencido o Budokai Tenkaichi (Torneio de Artes Marciais).

Sim, estamos falando do Sr. Satã. Não é uma piada, preste atenção nos argumentos que colocam o pai da Videl e melhor amigo do Majin Buu como o lutador humano mais forte de toda a Terra.

Mr. Satán DBZ

O glorioso Mr. Satan

Claramente, Mr. Satã não tem mais poder do que Ten Shin Han, Krilin, Yamcha, Chiaotzu ou Yajirobe. No entanto, para fazer essa lista, os criadores deste debate separam os guerreiros mencionados anteriormente por terem tido um treinamento diferente do comum e convencional na Terra.

Krilin, Ten, Yancha e Chaoz treinaram com Kami Sama e depois receberam ensinamentos de Kaio Sama no outro mundo. Mr. Satã é o mais forte dos normais, dos lutadores que simplesmente recebem aulas de alguma (ou várias) artes marciais e frequentam uma academia comum.

Não é por acaso que Mr. Satan seja o campeão do povo. Enquanto os Guerreiros Z se afastaram dos Torneios de Artes Marciais, porque tinham coisas mais importantes para fazer - como salvar o mundo - o pai de Videl se tornava invencível para seus adversários, o que lhe dá o título de humano mais forte.