Este é o argumento que explica por que Gohan nunca será o guerreiro mais forte de Dragon Ball

Gohan parece ter um renascimento nas histórias de Dragon Ball Super. O arco mais recente do mangá, que conta a mesma história que vimos no filme Dragon Ball Supe: Super Hero, lhe dá uma nova transformação chamada Modo Besta, que, segundo declarações de Akira Toriyama em vida, tem poderes semelhantes aos do Ultra Instinto ou Ultra Ego.

Durante anos, Akira Toriyama disse que o personagem mais forte de todos os Guerreiros Z é Gohan. O poder interno do saiyajin híbrido é inalcançável para Goku ou Vegeta, conforme explicou o pai criador de Dragon Ball.

Mas embora o sensei Toriyama tenha dito isso, os fatos falam por si mesmos. Embora tenha tido destaque no arco de Super Hero e o Modo Besta tenha sido uma transformação realmente brutal, Gohan enfrentou um vilão menor se comparado com Moro, Granolah ou o próprio Gas; todos de aparições recentes em Dragon Ball Super.

Conseguirá se tornar o guerreiro mais forte de Dragon Ball?

Embora todos tenhamos nos emocionado com a luta entre Goku e Gohan, onde o saiyajin criado na Terra pôde ver o progresso de seu filho, é muito improvável que o jovem guerreiro se torne um dia o guerreiro mais forte de todo o Universo 7.

Gohan Besta. Dragon Ball Super Personagem

O argumento para explicar esta afirmação baseia-se na personalidade e prioridades de Gohan em sua vida. O jovem saiyajin gosta de artes marciais e de treinar. Mas a realidade é que sua paixão está nos livros e na pesquisa científica. Então, isso o faz dividir atividades para dedicar tempo a ambas as coisas.

Goku e Vegeta, para o bem ou para o mal, não fazem outra coisa senão treinar e sempre tentar superar seus poderes. Isso lhes dá uma notável vantagem sobre Gohan, nesse desejo de conquistar o título de personagem mais forte de todo o Dragon Ball.