Dragon Ball Sparking! ZERO: este é o elenco após a revelação do arco de Cell e dos Androides

O Dragon Ball Sparking! ZERO é um dos grandes lançamentos da Bandai Namco, em conjunto com a Unreal Engine, para o último trimestre de 2024. É nada menos que a continuação do Budokai Tenkaichi 3, um dos maiores videogames já lançados pela Dragon Ball em toda a sua história.

A data de lançamento está se aproximando e, enquanto isso, a Bandai Namco está divulgando informações através de trailers e teasers sobre as fases do jogo, que seguem os arcos nos quais a obra de Akira Toriyama é dividida.

A informação mais recente que foi divulgada foram os detalhes do arco de Cell e os Androides. Com este avanço, foram revelados os nomes de 16 novos personagens, que farão parte do Dragon Ball Sparking! ZERO.

Elenco de Dragon Ball Sparking! ZERO

O elenco foi atualizado e todos os personagens que têm destaque na saga de Cell e os Androides foram apresentados: desde a chegada de Trunks, incluindo a pequena batalha contra Freeza e o Rei Cold, até a chegada do bioandroide da Patrulha Vermelha.

Aqui estão os 17 novos membros:

Trunks do Futuro com espada (Super Saiyajin)

Freezer reconstruído

Rei Cold

Dr. Gero

Androide Número 16

Androide Número 17

Androide Número 18

Androide 19

Piccolo

Cell: primeira forma

Cell: segunda forma

Cell Perfeito

Cell Perfeito segunda etapa

Cell Jr. 14

Gohan adolescente

Gohan adolescente Super Saiyajin

Gohan adolescente Super Saiyajin #2

Lançamento

Dragon Ball Sparking! ZERO será lançado em 11 de outubro deste ano (que cai em uma sexta-feira) e provavelmente coincidirá com o início das celebrações dos 40 anos de Dragon Ball e a estreia de Dragon Ball Daima, entre outras coisas que a franquia tenha preparado.

As diferentes versões já estão disponíveis para pré-venda nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Steam . Os preços das versões básicas são os esperados: cerca de 69 dólares e mais de 100 para as Ultimate Edition.