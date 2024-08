Dragon Ball Daima compartilha este pôster de Goku dois meses antes da estreia

Faltam dois meses para a estreia do primeiro episódio de Dragon Ball Daima. O lançamento do novo anime, além de nos prender às telas para ver novamente as aventuras dos Guerreiros Z, marcará o início da celebração do 40º aniversário da franquia baseada na obra de Akira Toriyama.

No meio da expectativa pelo retorno do anime, a equipe de Dragon Ball Daima nos emociona com um pôster original da versão de Goku que aparecerá na série.

Trata-se de um mini Goku que tem todos os elementos marcantes do personagem e do que representa a história de Dragon Ball. Vemos o guerreiro com seu traje típico de cor laranja, no qual notamos que não há nenhum kanji, pelo menos na parte da frente. Ele segura o bastão sagrado com sua mão esquerda e tem pendurado o artefato onde guarda a arma mencionada anteriormente.

Há uma diferença nos sapatos que esta versão pequena do Goku usa, pois são muito mais semelhantes aos que o adulto usa. Tudo está decorado com as sete Esferas do Dragão e os logotipos do Dragon Ball Daima e do Jump Victory Carnival 2024, onde a imagem foi publicada pela primeira vez.

Estreia de Dragon Ball Daima

Confirmaram a data e hora exatas para a transmissão do primeiro episódio de Dragon Ball Daima.

De acordo com o que informa o SupaChronicles, será no domingo, 6 de outubro, às 9:00 da manhã no Japão. Ou seja, se eles respeitarem o lançamento simultâneo para todo o mundo, deveríamos ter o primeiro episódio de Dragon Ball Daima no sábado, às 20:00 no Brasil.

Para esta estreia, organizaram um evento no qual convidaram Masako Nozawa, a voz de Goku no Japão.