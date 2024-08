Bonita e delicada: é assim que Bulma de Dragon Ball pareceria se fosse um personagem da Pixar

A história de Dragon Ball não pode ser contada completa sem mencionar Bulma. Ela é, sem dúvida, um dos melhores personagens de toda a obra de Akira Toriyama. Isso é demonstrado pelos inúmeros tributos que encontramos diariamente à diretora executiva da lucrativa Corporação Cápsula.

Uma das provas mais recentes é este design que encontramos na internet. Um usuário, claramente fã de Dragon Ball, pediu a uma inteligência artificial para criar uma imagem da Bulma, mas não no estilo de Akira Toriyama, mas sim na representação do que o personagem teria sido se tivesse aparecido em um filme da Pixar.

O resultado é uma Bulma com um toque semelhante aos personagens de Toy Story, para citar uma das muitas produções da Pixar. É uma interpretação maravilhosa do que o personagem representa para as histórias de Dragon Ball.

Bulma e Dragon Ball

Bulma é uma dos personagens mais importantes e recorrentes de toda a série Dragon Ball. Para aqueles que não a conhecem, ela é uma jovem cientista extremamente inteligente, filha do Dr. Brief, o fundador da Corporação Cápsula.

Esta é uma empresa que desenvolve diferentes dispositivos tecnológicos, mas um dos mais destacados são as cápsulas Hoi-Poi, que podem armazenar objetos enormes em um formato compacto.

Bulma é uma inventora destacada e é a criadora do radar do dragão, um dispositivo crucial que é usado para localizar as Esferas do Dragão.

Desde o início da série, Bulma desempenha um papel fundamental na história. Ela é a primeira pessoa que Goku conhece fora de sua casa na Montanha Paozu, e juntos formam uma equipe para procurar as Esferas do Dragão. Ao longo das diferentes sagas, Bulma se torna uma aliada indispensável graças à sua inteligência e suas invenções, apesar de não ser uma lutadora.