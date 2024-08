Arquiteto alemão desenvolve tênis impressos em 3D com designs baseados em criaturas míticas

O mercado de tênis tem tantos designs que competir com as grandes marcas se torna bastante complicado. Isso não impede os empreendedores mais engenhosos, que recorrem à sua criatividade para projetar tênis inovadores que ditem tendências na indústria com produtos visualmente atraentes, confortáveis e também ecologicamente corretos.

Este é o caso de The Cryptide, criadas pelo arquiteto e designer Stephan Henrich. As sapatilhas têm um design que não é de todo convencional, baseado em criaturas míticas da humanidade como “Pé Grande” (Bigfoot) ou o Monstro do Lago Ness.

Mas isso não é o mais impressionante sobre os tênis, embora seja bastante marcante. O que realmente se destaca neste calçado, personalizado para cada pé, é que ele é impresso por máquinas 3D e usa materiais recicláveis, reduzindo a pegada de carbono no planeta.

Essa iniciativa, combinada com seus designs inovadores, fez com que a marca ganhasse o prêmio de Marca de Calçados do Ano de 2023 no Global Footwear Awards (GFA), conforme mencionado pela La Nación.

Como mostrado na imagem acima, "Se você usar este tênis, deixará pegadas como faria um ser mitológico ou criptídeo", explica Henrich no site oficial da página.

Para a fabricação dos tênis, eles utilizam uma impressora SLS Sintratec S2. Além disso, eles utilizam um material chamado TPE (elastômero termoplástico), tornando o calçado completamente reciclável. "Graças à impressão 3D, obtemos um tênis que é 'formado por uma única peça, com uma parte superior que funciona como uma meia perfurada para uma ventilação ótima e uma sola segmentada que se adapta às diferentes áreas do pé'", detalhou a fonte mencionada anteriormente.

"Eu acho que o TPE é um ótimo material para projetar sapatos", disse em defesa do material, que permite que cada tênis seja personalizado para se ajustar a cada pé.

