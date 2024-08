Akira Toriyama conseguiu combinar sua maior paixão com Dragon Ball nesta ilustração antiga

O nome de Akira Toriyama é conhecido em todo o mundo pelo valioso contributo que deu ao mundo do manga e do anime, com a criação de Dragon Ball. Sendo uma das séries mais icônicas de toda a história, o sensei torna-se no mangaka mais importante dos nossos tempos.

No entanto, assim como qualquer pessoa, o sensei Toriyama tinha outras paixões além de criar histórias em torno de Goku ou o resto dos Guerreiros Z.

Poucos sabem, mas Akira Toriyama era um maníaco por carros. Qualquer veículo automotor o apaixonava e nos seus tempos livres ele montava réplicas, que colecionava em seu escritório ou em sua casa.

Akira Toriyama Brinquedos

Dragon Ball e os carros

Aqueles que assistem Dragon Ball desde o início conhecem a relação dos Guerreiros Z com carros. Desde o início da primeira saga, Goku encontra Bulma e ela tira uma moto de uma de suas cápsulas Hoi-Poi, deixando o pequeno guerreiro surpreso.

Depois, vimos como ele combina sua paixão com seu personagem favorito em um episódio que, embora tenha sido apenas um preenchimento, é um dos mais apreciados da série. Estamos falando, é claro, do episódio em que Piccolo e Goku aprendem a dirigir para tirar uma carteira de motorista.

Outro dado curioso que poucos conhecem é que a explosão de Dragon Ball no final da década de 1980 coincidiu com um momento de grande popularidade da Fórmula 1 no Japão.

O automobilismo ganhou mais atenção naquele momento graças ao desempenho de Ayrton Senna; algo que maravilhou o público japonês.

A coincidência fez com que a equipe McLaren (na época Marlboro-McLaren-Honda) estabelecesse uma relação comercial de publicidade. A resposta da revista Shueisha foi enviar Toriyama para cobrir uma corrida da principal categoria do automobilismo para fazer um anime com o que ele coletasse.

