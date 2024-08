A estranha técnica que Goku utiliza apenas uma vez em Dragon Ball Z e nunca mais é mencionada

Dragon Ball não é uma série com muitos argumentos ou análises profundas. O sucesso da obra de Akira Toriyama baseia-se em sua simplicidade. Goku e o resto dos Guerreiros Z treinam artes marciais para se tornarem mais fortes, um vilão aparece, eles o derrotam e assim por diante.

Houve eventos trágicos como a morte de personagens fundamentais para a série, mas tudo é resolvido com as Esferas do Dragão. Então, não há muito drama em torno do que está acontecendo nas aventuras de Dragon Ball.

Não é uma crítica. Nós, fãs de Dragon Ball, estamos felizes com as coisas sendo assim. Queremos continuar vendo transformações e que os membros da Família Z comecem a superar uns aos outros, com níveis de poder nunca antes vistos.

No entanto, essa característica da obra de Akira Toriyama faz com que, às vezes, haja vazios de ações inexplicáveis que surgem do nada.

Como no caso desta técnica estranha que Goku usa num episódio, sem explicarem como a aprendeu ou quem lhe ensinou. O pior é que ele fez isso apenas uma vez e nunca mais mencionaram.

Goku lendo a mente de Krilin em Dragon Ball Z

No segundo arco de Dragon Ball Z, os eventos levam os Guerreiros Z ao planeta Namekusei em busca das Esferas do Dragão. É a primeira viagem a outro mundo na série. Primeiro vão Bulma, Krilin e Gohan, já que Goku ainda estava muito ferido após a luta contra Vegeta.

Na ausência de Goku, muitas coisas aconteceram. Krilin e Gohan tiveram que enfrentar todo tipo de adversidades, chegando ao ponto de terem que se aliar a Vegeta, que naquela época ainda era um vilão.

Depois de muito tempo de espera, Goku finalmente chega ao planeta Namekusei para ajudar Krilin e Gohan a enfrentar as adversidades.

Goku e Krilin DBZ

A chegada de Goku nos emociona a todos e quando Krilin está prestes a contar tudo o que aconteceu, o saiyajin coloca a mão na cabeça dele para ler sua mente. Foi assim que ele descobriu os eventos que estavam ocorrendo em Namekusei.

De onde vem essa telepatia do Goku? Kaiō Sama ensina a ele? Em que momento? Por que ele não a usa mais? Coisas inexplicáveis de Dragon Ball.