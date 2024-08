A Crocs está pisando forte no mercado de calçados com as Echo Storm U

Crocs é uma das marcas mais famosas do mundo quando se trata de sandálias, chinelos, chinelos ou calçados confortáveis para usar em casa. Mas isso não limita os designers e fabricantes da empresa, que há algum tempo têm se arriscado a lançar um estilo inovador de tênis.

Este é o caso destes dos quais viemos falar: os Crocs Echo Storm U. Lançados no início do ano, estes ténis parecem ser o acolchoado confortável que os seus pés pedem. Não são sandálias, mas têm um design que notoriamente respeita a essência da marca.

Definitivamente quebra todos os modelos tradicionais do que são tênis

As Crocs Echo Storm U têm um design ousado e exagerado, que se destaca pelas linhas volumosas que chegam até a sola. No entanto, elas não deixam de ter um estilo esportivo para qualquer saída informal.

Eles parecem grandes e robustos, mas isso não significa que não sejam confortáveis, pois essa é justamente a principal característica da marca do crocodilo. Embora a equipe da Crocs diga que eles servem para qualquer visual casual, claramente são tênis esportivos.

Uns Crocs para qualquer momento informal

As opiniões sobre as Crocs Echo Storm U são variadas. Alguns usuários destacam seu conforto e design original, enquanto outros consideram que são muito volumosas ou que não são adequadas para todos os estilos.

Se estiver à procura de calçado que se destaque e permita expressar o seu estilo pessoal, as Crocs Echo Storm U podem ser uma excelente opção, com a vantagem adicional de serem adequadas para uso diário.

De acordo com uma resenha da revista GQ, as Crocs Echo Storm U podem ser encontradas por aproximadamente 85 dólares. Você pode encontrá-las no site oficial da marca.