Parceria da Puma com a Cheetos faz um tênis apetitoso: confira esse visual radical

Cheetos se associou com a Puma no início deste ano para lançar uma colaboração que inclui vários modelos de tênis, camisetas, shorts, suéteres e até meias que fazem alusão aos palitos de milho com queijo, reconhecidos em todo o mundo.

ANÚNCIO

Parece mentira, mas é preciso esclarecer: estes produtos da Puma com Cheetos não são comestíveis. Seis meses depois, um dos tênis que se tornou viral na internet está em oferta na página oficial da loja do felino.

Trata-se dos Puma x Cheetos RS-X FH. Inicialmente, esses tênis custavam 80 dólares. Mas deu a louca no site e estão com um baita desconto.

Puma x Cheetos RS-X FH Tênis

Características dos tênis Puma x Cheetos

"Puma e Cheetos, o doce mais queijo do mercado, uniram forças em uma colaboração que presta homenagem a esses famosos palitos com tons de laranja chamativos. Nela, nossos emblemáticos tênis RS-X são decorados com as cores características do Cheetos e incluem vários padrões com a garra de Chester. E lembre-se: 'It’s a Cheetos Thing', descreve a marca na página oficial."

Os ténis, além de terem a cor laranja característica dos Cheetos, são especiais para correr devido ao seu "Running System". A confortável tecnologia de amortecimento da Puma se ajusta ao pé do usuário para fornecer suporte que reduza o impacto das pisadas.

Puma Cheetos Tênis

Este modelo em particular tem um ajuste regular com uma base de malha para envolver bem o pé. É fabricado com revestimentos de nobuk premium. A sola exterior translúcida com o logotipo "Flamin' Hot" estampado dá-lhe o toque do doce e junta-se ao detalhe na língua com a etiqueta das marcas Puma e Cheetos.

Vem com cadarços pretos com manchas laranjas e um segundo par de cadarços totalmente pretos. Possui a inscrição "It's a Cheetos Thing" bordada no reforço lateral do calcanhar.