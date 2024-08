Esta característica é a que faz de Freeza o melhor vilão de todo o Dragon Ball

Se há uma coisa com a qual a maioria dos fãs de Dragon Ball concorda, é que Freeza é o melhor vilão de toda a franquia. O Imperador do Universo, embora tenha sido derrotado em algumas ocasiões, ainda consegue retornar e representar uma ameaça para os Guerreiros Z.

Aqueles que criticam que ele voltou à vida com as Esferas do Dragão, então deveriam dizer o mesmo sobre Goku, que fez o mesmo na primeira saga de Dragon Ball Z. O argumento de que Freeza foi trazido de volta à vida por participar do Torneio do Poder também não se sustenta, pois o antigo Supremo Kaio Sama fez algo semelhante com o saiyajin criado na Terra.

Freezer, em poucas palavras, conseguiu se manter vivo e continua tentando dominar completamente o Universo 7.

Veremos algum dia um vilão melhor do que Freeza? Provavelmente não. O Imperador do Universo tem uma característica que o torna superior a Cell, Majin Buu e a qualquer outra ameaça que tenhamos visto nos diferentes arcos de Dragon Ball Z e Super.

Freezer: um animal das lutas em Dragon Ball

Embora tenha descoberto tarde, Freezer assumiu uma característica que nenhum outro vilão teve, a paciência. Ao contrário de outros antagonistas, incluindo as versões do próprio conquistador mundial, todos querem dominar a Terra ou o Universo imediatamente.

Eles não admitem que estão sendo superados e não sabem se retirar de uma batalha quando são vistos como perdedores. Talvez esse desejo de raiva não os deixa pensar e eles se entregam a um desejo de destruir tudo, o que sempre acaba mal para eles.

O mesmo aconteceu com Freeza quando ele alcançou o que pensávamos ser sua forma perfeita no planeta Namek. Aconteceu novamente quando ele foi para a Terra e encontrou Trunks, e posteriormente quando alcançou o Freeza Dourado.

No entanto, depois de conviver com os Guerreiros Z no Torneio do Poder, ele foi treinar e conseguiu uma Sala do Tempo onde poderia ficar por 10 dias (equivalente a 10 anos). Ele treinou e apareceu com o Freeza Negro para mostrar seu poder.

Ele poderia ter derrotado Goku e Vegeta naquele momento, mas como agora é paciente, ele foi reunir seu exército novamente para planejar sua vingança contra os saiyajins.