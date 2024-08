Dragon Ball: Arquivos de Toriyama revelam uma versão inédita de um dos vilões mais poderosos

Tao Pai Pai é uma das figuras emblemáticas de Dragon Ball. Na época, ele foi um dos vilões mais fortes que Goku enfrentou e foi o primeiro a obrigá-lo a dar um salto de qualidade para se tornar um verdadeiro guerreiro das artes marciais.

Na verdade, embora muitos não se lembrem, Tao Pai Pai derrotou Goku e o levou à beira da morte. O irmão do Mestre Tsuru (rival do Mestre Kame) foi contratado pela Patrulha Vermelha para matar nosso herói. Ele o derrotou e pensou que havia completado seu trabalho.

No entanto, ele não percebeu que deixou o pequeno guerreiro muito ferido, mas vivo. Depois disso, Goku treinou com o Mestre Karin e elevou seus poderes a ponto de poder superar Tao Pai Pai, que naquela época era o assassino contratado mais letal da Terra.

O site oficial de Dragon Ball liberou este desenho feito por Akira Toriyama, que encontrou nos arquivos mais remotos do mangaká japonês.

Trata-se de uma versão inédita, já que as cores do traje de Tao Pai Pai não são as mesmas que vemos no anime. Na série, vemos o personagem vestido de preto com o saki rosa. Mas neste desenho, do qual até agora não se tinha conhecimento, ele combina as cores amarelo e azul elétrico.

Tao Pai Pai Toryiama

A importância de Tao Pai Pai para Dragon Ball

Para esta ilustração, Akira Toriyama adiciona dois detalhes essenciais que são fundamentais para entender o que foi a saga de Tao Pai Pai.

Primeiramente, mostra-o voando sobre seu tronco (por favor, não cante a música do meme) e abaixo aparecem o Mestre Karin, com seu bastão característico e a água ultra sagrada, acompanhado de um Goku que acabou de chegar ao templo.