Belíssima modelo russa revive a explosiva versão de Rogue dos X-Men Terra Selvagem

Qualquer versão da Rogue dos X-Men é linda. Mas não podemos ignorar que a Rogue de Savageland da Terra Selvagem dos mutantes tem algo especial que a destaca. Uma modelo russa, famosa nas redes sociais, destaca seus atributos com um cosplay deste personagem, que deixou os fãs da Marvel sem palavras.

ANÚNCIO

A modelo é conhecida nas redes sociais como Lada Lyumos (@ladalyumos). Seus 291 mil seguidores no Instagram são um testemunho do alcance que ela tem com cada uma de suas postagens e da forte presença que ela tem na plataforma do Meta e em outras redes sociais.

Para o seu cosplay de Savageland Rogue, leve em consideração todos os aspectos do personagem que, até agora, só apareceu em um dos números dos quadrinhos dos X-Men. Vista o traje primitivo que consiste em um tapa-sexo e um top para cobrir o corpo. A vestimenta é típica de uma guerreira selvagem que vive em uma era primitiva para a civilização humana.

Depois, vêm as características típicas do Rogue como personagem. A cor dos seus olhos, o tom da sua pele e a característica mecha branca (ou loira) no seu cabelo castanho escuro.

Savageland Rogue e os X-Men

Rogue existe em uma região pré-histórica oculta na Antártida, cheia de dinossauros e outras criaturas antigas, que apareceu em várias histórias da Marvel Comics.

A Terra Selvagem foi criada por um extraterrestre conhecido como os Nuwali. É um lugar onde ainda existem dinossauros e outras formas de vida pré-históricas. Os X-Men tiveram várias aventuras na Terra Selvagem, enfrentando diversas ameaças e descobrindo segredos antigos.

Assim como na versão original, esta Rogue tem a capacidade mutante de absorver a energia vital, memórias, habilidades e poderes de qualquer pessoa com quem entre em contato físico direto. Essa absorção é temporária, mas se mantiver o contato por muito tempo, pode se tornar permanente.

Recentemente mostramos a vocês a versão deste personagem feita pela inteligência artificial. Mas não há dúvidas de que Lada Lyumos faz um trabalho melhor do que a tecnologia.