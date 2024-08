Assim seriam os Vingadores dos estúdios Marvel se fossem personagens de Dragon Ball

Dragon Ball e Marvel Comics não têm uma colaboração oficial. Seria incrível fazer um crossover para medir a força de um guerreiro saiyajin com o Hulk, a inteligência do Homem de Ferro ou do Reed Richards com a da Bulma ou uma transformação de um personagem como o Thor, com o estilo cheio de fúria do Broly.

As duas editoras dificilmente se unirão para realizar um cameo ou crossover desse nível. No entanto, para isso existe a inteligência artificial, que cria esses designs brutais de personagens da Marvel Comics, mas com o estilo notável de Akira Toriyama, Toyotaro ou qualquer um que faça parte da equipe de ilustradores de Dragon Ball.

Sensa Cine ecoa esses brutais designs feitos pela inteligência artificial. Um fã de ambas as obras, assim como todos os que trabalhamos nesta redação, teve a ideia de pedir a um mecanismo de aprendizagem automática, que provavelmente usava Dall-E ou MidJourney, para fazer alguns dos principais Vingadores, com o design de anime de Dragon Ball.

Marvel e Dragon Ball: uma combinação que queremos ver

A equipe da The Ai Dreams é responsável por realizar esse trabalho. Foram lançadas versões de anime do Loki, Feiticeira Escarlate, Viúva Negra, Doutor Estranho, Thor e Capitão América.

Nos quatro primeiros mencionados, foram lançados designs nos quais claramente são personagens da Marvel, mas com aquele estilo de anime.

No entanto, no caso do Thor e do Capitão América, existem características brutais em que se combinam as ideias da Marvel com uma das transformações mais brutais dos personagens de Dragon Ball: a do Super Saiyajin.

À medida que continuarem descendo, vão se deparar com as ilustrações. A de Thor é muito semelhante à de Broly, com cabelos abundantes e olhos brancos resultantes da mesma transformação de raiva.

No caso do Capitão América, podemos ver um personagem que é claramente uma combinação com Goku.

Loki The Ai Dreams

Scarlet Witch The Ai Dreams

Black Widow The Ai Dreams

Doctor Strange The Ai Dreams

Thor The Ai Dreams