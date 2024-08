Onitsuka Tiger completa 75 anos e celebra o aniversário com o lançamento de 5 tênis clássicos

Em 2024, a Onitsuka Tiger comemora seu 75º aniversário, marcando mais de sete décadas de inovação e estilo no mundo do calçado. Esta renomada empresa, dedicada aos produtos esportivos, urbanos e casuais, foi fundada em 1949 por Kihachiro Onitsuka. A marca começou com a visão de promover a saúde juvenil por meio do esporte e rapidamente se tornou um ícone do calçado esportivo.

Um dos marcos mais significativos foi o lançamento do México 66 em 1966, famoso pelas listras cruzadas que se tornaram o símbolo distintivo da marca. Estes tênis foram usados por atletas nos Jogos Olímpicos do México de 1968, solidificando a reputação da Onitsuka Tiger no campo esportivo.

Ao longo dos anos, a marca evoluiu, fundindo-se em 1977 com outras empresas para formar a ASICS, mas mantendo sua identidade única como uma linha retro e casual sob o nome Onitsuka Tiger. Este aniversário não apenas celebra sua rica história no esporte, mas também seu impacto na moda urbana global, onde seus designs clássicos continuam sendo altamente valorizados por seu estilo atemporal e sua herança japonesa.

É por isso que estão comemorando este aniversário com o lançamento de cinco tênis clássicos de sua história, com designs e acabamentos renovados. Apresentamos a seguir, graças a uma resenha da Esquire.

Os cinco tênis clássicos renovados da Onitsuka Tiger

OHBORI A50

Honre o mais clássico da marca: os Ohbori A50. Inspirados nos icônicos tênis de corrida dos anos 70, eles se encarregam de fundir o charme vintage com a inovação moderna.

Onitsuka Tiger OHBORI A50 Tênis

LUTA A60 NM

Em segundo lugar, apresentamos um design que faz muitas referências ao estilo retrô, o Wrestling A60. É um modelo bastante distinto, de corte tornozelo, com um design exclusivo que combina sapatos e meias em uma única peça.

Onitsuka Tiger WRESTLING A60 NM Tênis

Vamos voltar ao antigo basquetebol dos anos 50 com os Ok Basketball, como o nome sugere, é uma derivação dos tênis que a equipe da Onitsuka Tiger dedicou ao esporte das alturas há 74 anos.

Onitsuka Tiger OK BASKETBALL A75 LO Tênis

TIGER CORSAIR A55

O running deve muito a este design, que apareceu pela primeira vez em 1970. Nesta nova versão, o Tiger Corsair foi habilmente retrabalhado para retornar à sua forma e estilo originais. Não duvide do seu conforto para correr.

Onitsuka Tiger TIGER CORSAIR A55 Tênis

TIGERALLIANCE

Na mesma linha do running, mas anos mais tarde, surgiram as Tigeralliance.