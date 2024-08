Lançamento dos tênis Reebok Alien Romulus, usados por ‘Ripley’ no filme dos anos 80

É verdade que o amor à primeira vista existe. Aconteceu conosco quando vimos pela primeira vez as Reebok Alien Stompers, tênis que a marca sediada no Reino Unido lança em homenagem ao lançamento de ‘Aliens Romulus’, este próximo 15 de agosto.

Filho, especificamente, é o mesmo design dos tênis que Sigourney Weaver (atriz que interpretou Ellen Ripley) usou na década de 1980.

Estes tênis têm de tudo: estilo urbano, moda retrô, conforto e homenagem a um dos clássicos do cinema, que em breve terá seu reboot nas telas de cinema ao redor do mundo. Se o filme é bom ou não, passa para um segundo plano com o lançamento desses tênis, que de acordo com os primeiros relatos custarão cerca de 170 dólares.

A equipe da Reebok informa em comunicado compartilhado com a imprensa que os tênis serão lançados em 27 de agosto, sem especificar em quais países esses sneakers estarão disponíveis.

No entanto, eles esclarecem que fizeram um redesenho direcionado diretamente para o lançamento do novo filme que traz ameaças extraterrestres para as selvas da Terra.

"Para reviver a emoção com o lançamento do filme, criamos um calçado único e atraente que os protagonistas usarão em Alien: Romulus", informaram.

Reebok Alien Romulus Tênis

Redesign dos tênis Reebok em homenagem aos Aliens

Não é a primeira vez que a Reebok lança no mercado um par de tênis semelhante ao da tenente Ripley. Em 2021, falamos sobre um par de tênis chamado Reebok Alien Stomper.

Era um modelo de corte alto, predominantemente cinza, com a língua em vermelho e o velcro em preto. As solas eram cinza e vermelhas, com buracos no peito do pé. Sobre a área destinada aos cadarços, um protetor.

Tuan Le foi o designer destes tênis que deram (se possível) mais caráter à resistente Ripley. Em uma entrevista com Highsnobiety, ele contou como surgiu a ideia dos Alien Stomper.