Bandai Namco apresenta este jogo gratuito de Dragon Ball para dispositivos móveis e PC

Toda a comunidade gamer de Dragon Ball está aguardando pelo Dragon Ball Sparking! ZERO. Não é para menos, este videogame é a continuação do Budokai Tenkaichi 3, um dos títulos mais importantes na história da franquia.

No entanto, no meio desta espera ansiosa, a equipe da Bandai Namco anuncia o lançamento de um jogo de Dragon Ball para PC e celulares, que, segundo o Alfa Beta em uma nota, seria totalmente gratuito.

O jogo será lançado em 20 de agosto e de acordo com as informações fornecidas pela Bandai Namco na descrição do mesmo trailer, estará disponível apenas nos seguintes países: Canadá, França, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos.

Chama-se Dragon Ball Project: Multi e, por enquanto, confirma os seguintes personagens: Goku, Vegeta, Majin Buu, Número 18, Gohan, Krilin, Zamasu, Trunks e Piccolo.

Sobre o que é o Dragon Ball Project: Multi?

O que vemos em seu avanço é uma batalha multiplayer brutal de até 8 pessoas ao mesmo tempo, já que o próprio jogo se orgulha de ser o primeiro título "Team Battle" de Dragon Ball 4 vs. 4.

A ideia é que uma equipe tem as Esferas do Dragão e outra equipe vai procurá-las. Então, só pode tomá-las lutando em uma batalha brutal de quatro contra quatro. Quem as conseguir terá que levá-las para garantir em uma espécie de base.

O teste que será lançado em 20 de agosto será uma espécie de beta ou teste, que estará disponível até 3 de setembro para os países mencionados.

Depois disso, dependendo da receptividade, eles serão incorporados ao restante dos países caso o título seja lançado nas plataformas escolhidas pela Bandai Namco.