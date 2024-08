KITH e ASICS se unem para celebrar os 85 anos da Marvel com novos tênis

Há 85 anos, a Marvel começou como uma pequena casa de histórias em quadrinhos que agora se tornou um gigante do entretenimento com filmes, animações, séries de televisão e, é claro, a base da Casa das Ideias, os quadrinhos. Tudo graças aos jovens Jack Kirby e Stan Lee, que com um talento incrível para desenhar e uma criatividade gigante, criaram personagens icônicos que perduram até os dias de hoje.

ANÚNCIO

Esta grande celebração deveria ser feita em grande estilo e como parte disso, se juntaram à grande tendência dos tênis de uma forma particular. Por um lado, a Kith é uma marca de estilo de vida e vanguarda fundada em 2021. Desde então, cresceu rapidamente nos setores de vestuário e calçados, além de suas colaborações com diversos tipos de empresas. Desta vez não foi exceção e se uniram de forma bastante particular com a Asics, uma marca especializada em tênis, para criar a peculiar linha de supervilões.

Desta vez, o responsável por dar destaque aos vilões de histórias mal contadas é o renomado designer Ronnie Fieg, que selecionou 4 dos mais emblemáticos inimigos que a Marvel teve ao longo dos anos, misturando-os com os modelos GT-2160, GEL-Kayano 14 e GEL-1130 juntamente com uma mistura de Homem-Aranha e Venom, o famoso Duende Verde, Silver Surfer, rival espacial dos 4 Fantásticos e Magneto, o mutante que deseja acabar com os X-Men.

Aqui estão as especificações de cada um:

Homem-Aranha e Venom no GT-2160

Os tênis inspirados no nosso amigável vizinho Spider-Man têm uma combinação de cores vermelho e azul degradê em um topo de malha, com um detalhe de couro azul nas icônicas listras ASICS Tiger. Por outro lado, seu vilão simbionte Venom reflete toda a sua escuridão no par com cores pretas e azuis, que possuem uma malha de couro sintético. Embora esses personagens não se suportem, desta vez eles têm em comum os logotipos assimétricos no calcanhar, um com o logo da Marvel e o outro com o logo de Fieg.

Duende Verde GT-2160

Para este par de tênis, tem-se o bom detalhe de manter o modelo GT-2160 que é usado nos pares dos aracnídeos com os quais compartilha universo, no entanto, possui certas particularidades que o tornam único. Para começar, a tradicional malha apresenta tons chamativos de verdes escuros e amarelos brilhantes, com a adição de cinza e preto.

Silver Surfer GEL-Kayano 14

O vilão que anuncia um mal ainda maior desceu do universo, mas para anunciar seu par de tênis. No caso dele, eles têm uma combinação de diferentes tons de prata na parte superior que distinguem o personagem, complementados por tons de azul na parte inferior.

Magneto GEL-1130

Erik Magnus é o vilão por excelência e sem dúvida, ele deveria fazer parte desta coleção. Seu modelo tem a particularidade de ser o único 1130 na oferta e possui uma parte superior de malha com revestimentos de couro, juntamente com seus tons particulares de vermelho e roxo.

Além dos designs icônicos da Asics com as cores desses personagens adoráveis, cada um deles possui um detalhe único na sola, pois cada um tem uma ilustração de acordo com o modelo que compraram, que ao unir os dois tênis, forma uma única imagem.