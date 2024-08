Fortnite x Dragon Ball: como conseguir as skins de Trunks do Futuro e dos androides 17 e 18?

A nova colaboração entre Fortnite e Dragon Ball Z é oficial. Na semana passada, mencionamos que em breve seriam lançadas novas skins dos androides da Patrulha Vermelha, Número 17 e Número 18. Agora, a equipe da Epic Games informa que junto com esses dois poderosos vilões, Trunks do Futuro também chegará.

É por isso que estamos te contando como obter as novas skins, que de acordo com a Área Jugones chegam em dois pacotes diferentes, os quais também terão uma presença por tempo limitado no jogo.

Todos os personagens serão elegíveis para o Battle Royale. O Número 17 e o Número 18, como mostrado nesta imagem, aparecerão com seus trajes clássicos, que são os primeiros com os quais foram apresentados pela primeira vez em Dragon Ball Z.

Androides Fortnite DBZ

Trunks, como se pode ver na imagem da nossa capa, também aparecerá com o mesmo traje que usava em suas primeiras aparições em Dragon Ball Z, empunhando a poderosa espada, que é um dos símbolos do personagem.

Como obter as skins de Dragon Ball Z no Fortnite?

Já adiantamos que para ter os três personagens, você terá que comprar dois pacotes diferentes: um para Trunks do Futuro e outro para os androides Número 17 e Número 18.

O preço para a skin de Trunks é de 2.000 paVos, enquanto os androides custam 2.300 paVos. Cada um vem com suas respectivas mochilas que contêm diferentes acessórios. No caso do filho de Vegeta, o personagem pode se transformar em Super Saiyajin.

Especificamente, aqueles que desejam ter todo o pacote terão que desembolsar 4.300 paVos. Isso, em dinheiro real, são aproximadamente 43 dólares.

Há um personagem surpresa que ainda não foi lançado, mas já foi anunciado. Trata-se de Goku Black, que tem uma relação próxima com o futuro apocalíptico de Trunks.