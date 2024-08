Dragon Ball Project Multi: novo jogo da Bandai Namco no estilo LOL

A Bandai Namco anunciou o lançamento de um novo videogame de Dragon Ball que não tem nada a ver com Dragon Ball Sparking! ZERO. Chama-se Dragon Ball Project: Multi e sua aparência nos faz pensar que tem um estilo muito parecido com o de League of Legends (LOL).

O jogo será lançado em 20 de agosto e, de acordo com as informações fornecidas pela Bandai Namco na descrição do trailer, estará disponível apenas nos seguintes países: Canadá, França, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos.

Dragon Ball Project: Multi confirma por enquanto os seguintes personagens: Goku, Vegeta, Majin Buu, Número 18, Gohan, Krilin, Zamasu, Trunks e Piccolo.

Na teoria, este videogame é para celulares e para PC, por isso vamos te contar todos os requisitos que você precisa ter no seu dispositivo para poder instalá-lo e, principalmente, para que ele funcione bem.

Para instalar Dragon Ball Project: Multi da Bandai Namco

De acordo com uma análise de DNA, aqueles que possuem celulares Android devem ter um dispositivo com Snapdragon 855 ou superior. A Bandai Namco recomenda o Snapdragon 8 de segunda geração, além de ter sistemas operacionais Android 10 ou superior e 4GB de RAM.

Para os dispositivos da Apple, é recomendado ter no mínimo um iPhone 11 e o sistema operacional iOS 15.

Estes são os requisitos para PC:

Sistema operacional: Windows 10 ou Windows 11

CPU: AMD Ryzen 3 2200G ou Intel Core i5-6600

Memória: 8 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 960, AMD Radeon R9 280X ou Intel Arc A310

DirectX: versão 12

Armazenamento: 4,5 GB

DRAGON BALL PROJECT Multi Jogo no estilo LoL

Sobre o que é o Dragon Ball Project: Multi?

O que vemos em seu avanço é uma batalha multiplayer brutal com até 8 pessoas ao mesmo tempo, já que o próprio videogame se orgulha de ser o primeiro título "Team Battle" de Dragon Ball 4 vs. 4.

A ideia é que uma equipe tem as Esferas do Dragão e outra vai buscá-las. Assim, só poderia roubá-las lutando em uma batalha brutal de quatro contra quatro. Quem as conseguir terá que levá-las para garantir em uma espécie de base.

O teste que será lançado em 20 de agosto será uma espécie de beta ou teste, que estará disponível até 3 de setembro para os países mencionados.

Após isso, dependendo da receptividade, eles serão incorporados ao restante dos países caso o título seja lançado nas plataformas escolhidas pela Bandai Namco.