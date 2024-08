Vai começar as eliminatórias do VCT Champions Seul, o mundial de VALORANT

Os melhores times de VALORANT do mundo se reuniram em um único torneio, todos dentro do VCT Champions Seul buscando encerrar seu ano competitivo se coroando como o melhor time do ano. Tivemos uma semana intensa de fase de grupos com 32 organizações diferentes e, após 7 dias de competição, conhecemos os 8 clubes que seguirão em busca do título a partir da próxima quarta-feira, 14 de agosto, quando começarem as oitavas de final. Aqui estão os confrontos.

Oitavas de final com sabor de revanches

Este torneio tem como grande particularidade reunir equipes de todos os hemisférios, nos proporcionando confrontos que não vemos comumente. No entanto, se nos derem duelos que vimos nos playoffs das ligas locais, podemos abrir uma exceção.

Em uma benção dada pelo sorteio, a Leviatán Esports enfrentará a G2 esports nas quartas de final do mundial, mas por que isso é tão surpreendente? A razão por trás disso é que apenas algumas semanas atrás vimos um confronto semelhante entre essas equipes, nada menos que na grande final do VCT Americas. Agora, teremos uma revanche desse emocionante jogo, onde a equipe chilena, Leviatán, derrotou a G2 por 3 a 1 para se consagrarem campeões. Isso torna essa série a mais interessante de se acompanhar na próxima semana.

Essa não será a única revanche que teremos, pois além disso, o campeão chinês da EDG enfrentará a Trace Esports depois de se enfrentarem nas semifinais da liga. Embora a Edward Gaming tenha vencido por 2 a 0, é importante destacar que este não é apenas um torneio diferente, mas também que a Trace melhorou bastante desde o último confronto.

No confronto que abrirá as quartas de final, teremos o único duelo entre regiões quando as maiores organizações da Ásia e da América colidirem no confronto DRX contra Sentinels, enquanto para fechar teremos 2 equipes europeias como Team Heretics e Fnatic.