Paragus, o pai de Broly em Dragon Ball, se transforma em Super Saiyajin nesta ilustração

Paragus tem que ser um dos saiyajins que mais sofreu na história da raça, nas aventuras de Dragon Ball. Embora seja retratado como um vilão e sempre tenha tentado controlar ou manipular o poder de Broly, este guerreiro sofreu ao ver seu filho praticamente exilado à morte quando ainda era um bebê.

Ele é malvado? Pode ser. Mas o que o Rei Vegeta fez só por ver Broly como uma ameaça à conquista de seu reinado não tem perdão.

Por isso, de certa forma, entende-se um pouco que ele tenha ressentimentos contra Vegeta e qualquer outro dos saiyajins que sobreviveram após a extinção do planeta Vegeta.

Paragus é mais um saiyajin, além de ser um dos puros. Essa característica, claramente, lhe dá a capacidade de se transformar em um Super Saiyajin, embora nunca o tenhamos visto no mangá ou anime de Dragon Ball Super, onde um pouco mais de sua história foi contada.

Paragus Super Saiyajin

O talentoso ilustrador da plataforma de redes sociais X, @daiki_11090, criou este incrível design de Paragus transformado em Super Saiyajin.

Na imagem, vemos o mesmo personagem que vimos no anime, com seu olho ferido, mas com o cabelo amarelo, resultado da transformação no lendário guerreiro da raça.

Paragus tem bigodes e chama a atenção que até mesmo esses pelos faciais também se tornam amarelos na transformação do Super Saiyajin, popularizada em Dragon Ball Z após a saga de Freeza.

Na ilustração de @daiki_11090, Paragus veste o mesmo traje das armaduras do Exército de Freeza e a capa que costuma usar em suas aparições em Dragon Ball.