Free Hiker 2.0 GORE-TEX: A revolução do hiking chega com a adidas e este novo modelo Terrex

Os tênis esportivos são muito diversos e a adidas sabe disso. Com diferentes tecnologias aplicadas em seus modelos de acordo com a função, eles continuam inovando no calçado. E agora eles adicionaram um novo modelo para hiking: através da última coleção adidas Terrex. Com o objetivo de buscar aventuras, a marca oferece uma tecnologia específica para o conforto das pessoas.

O Free Hiker 2.0 GORE-TEX oferece suporte adicional devido ao seu amortecimento, respirabilidade e estabilidade, características que permitem um melhor desempenho para caminhadas na natureza e testar a resistência do produto.

Adidas Terrex Tênis (JAIME KUNSTMANN)

O modelo possui uma sola Continental, que proporciona uma tração confiável tanto em terrenos molhados quanto secos. Sim, Continental, a marca que fabrica pneus: então, literalmente, seus pés se tornarão todo terreno.

Adidas Terrex Continental Pneus (JAIME KUNSTMANN)

Mais sobre suas tecnologias e resistência

Sua impermeabilidade permite usar o tênis em climas chuvosos e rochosos. Além disso, contém mais espuma Boost na entressola que proporciona maciez e suporte como nunca antes.

“Sabemos como é importante um calçado de qualidade para disciplinas como o trekking e todos os esportes. Por isso, criamos esses tênis com o objetivo de convidar as pessoas a se aventurarem com a vestimenta da adidas e experimentar o Free Hiker na natureza”, comenta Felipe Contreras, gerente de marca da adidas Terrex. O produto possui o ajuste clássico dos tênis adidas, tem um estabilizador de calcanhar externo e é produzido com pelo menos 50% de material reciclado, uma iniciativa que a marca estabeleceu há algum tempo.

Adidas Terrex Tênis (JAIME KUNSTMANN)

Sob o slogan “vá mais longe”, este tênis combina uma tecnologia Boost superior às gerações anteriores com uma leveza que permite maior mobilidade. Uma escolha que certamente tornará suas caminhadas na montanha ainda mais agradáveis. Este modelo já está disponível nas lojas adidas e nos mercados locais da América Latina.