Akira Toriyama pediu que Trunks do Futuro e Trunks adolescente fossem diferentes

O desenvolvimento do mangá de Dragon Ball Super chegou a um ponto em que vemos Trunks adolescente, com uma idade próxima à de Trunks do Futuro. O personagem que estreou no quarto arco de Dragon Ball Z, viajante do tempo naquela época, havia vivido uma história trágica, já que quase todos os seus entes queridos foram mortos pelos androides Número 17 e Número 18 da Patrulha Vermelha.

ANÚNCIO

Então, no momento do arco Super Hero, o mais recente do mangá de Dragon Ball Super, Toyotaro propôs começar com uma história centrada em Goten e Trunks, que, depois de muita espera, finalmente cresceram e são jovens que vão para o ensino médio. Akira Toriyama aprovou essa ideia de seu discípulo, mas com uma condição: que houvesse uma diferença entre as duas versões dos filhos de Vegeta e Bulma.

Akira Toriyama não pediu uma diferença na característica ou aparência. O sensei pediu que os dois tivessem diferentes maneiras de enfrentar a vida e que isso fosse notável para os leitores do mangá (futuros telespectadores do anime). Foi isso que Toyotaro mesmo afirmou, em declarações citadas pelo site Comic Book.

Goten e Trunks DBZ

A diferença entre os Trunks

Precisamente a imagem acima é a diferença que Toyotaro encontrou para separar as duas versões de Trunks. Na versão adolescente da linha temporal principal, vemos um guerreiro que quer ser super-herói e veste sua roupa com alegria.

O seu sentido de justiça é num mundo onde reina a paz, apesar da eventual aparição de vilões. É por isso que Toyotaro decidiu vesti-lo com um fato semelhante ao do Grande Saiyaman.

No Trunks do Futuro, embora os androides não estejam mais presentes, falamos de um guerreiro cheio de traumas pela morte de seu pai, seu mestre e todos os lutadores que fizeram parte da Família Z, que ele pôde conhecer em sua viagem ao passado.