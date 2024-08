Planet Namek Arena: o cenário de batalha de Dragon Ball Sparking! ZERO

Os avanços de Dragon Ball Sparking! ZERO parecem estar nos mostrando que este será o melhor videogame da história da franquia. O nível de fidelidade com os eventos do anime é realmente impressionante. O trailer mais recente do jogo da Bandai Namco e Unreal Engine nos transporta diretamente para o arco do Freezer, desenvolvido no planeta Namekusei.

No referido avanço, pudemos ver parte do arco dos saiyajins e vários dos vilões do Exército de Freezer que aparecerão na continuação da saga Budokai Tenkaichi. No entanto, novas imagens liberadas no site oficial da Bandai Namco mostram a Arena do Planeta Namek, que é o cenário onde as lutas entre os personagens acontecerão.

A conta de Dragon Ball Games de X mostra um vídeo de 37 segundos que mostra todos os detalhes do planeta de origem de Piccolo, Kami Sama e Dendê.

Uma das primeiras impressões é que lutaremos com a icônica nave espacial na velha Freezer. Além disso, também aparece a máquina em que Goku viajou, feita pela Corporação Cápsula e o estilo das casas dos namekuseijins.

O verde e os céus azuis, com árvores de troncos longos e folhagem redonda no topo, predominam na paisagem de Namek.

Há outra surpresa no vídeo, que é que também poderemos ver a versão pré-apocalíptica de Namek, toda escura e cheia de lava, onde Freeza e Goku lutaram.

Dragon Ball Sparking! ZERO

Dragon Ball Sparking! ZERO será lançado em 11 de outubro deste ano (uma sexta-feira) e provavelmente coincidirá com o início das comemorações dos 40 anos de Dragon Ball e a estreia de Dragon Ball Daima, entre outras coisas que a franquia tenha preparado.

As diferentes versões já estão em pré-venda nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Steam. Os preços das versões básicas são os esperados: cerca de 69 dólares e mais de 100 para as edições Ultimate.