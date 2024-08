Marvel e Dragon Ball: guerreiros saiyajins se transformam em Deadpool e Wolverine

“Deadpool & Wolverine” entrou de forma imponente nas bilheteiras de todo o mundo. Sua repercussão foi tão intensa que chegou diretamente aos Fan Arts que fazem crossovers brutais com personagens de outras séries. O que mostraremos desta vez une os mundos da Marvel Studios com os de Dragon Ball Z, através de dois guerreiros saiyajins.

A incorporação do multiverso ao Marvel Studios nos permite explorar uma imensa quantidade de possibilidades para os personagens. Se Henry Cavill pode interpretar Wolverine e Jon Krasinski o Dr. Reed dos 4 Fantásticos, o que nos impede que dois dos Guerreiros Z sejam Deadpool e Logan?

Foi isso que o gênio de Salvamakoto pensou, já que através de sua conta no Instagram mostrou uma das viagens do personagem de Ryan Reynolds com o dispositivo da TVA, onde ele se deparou com duas estranhas versões de Deadpool e Wolverine, às quais claramente não teria conseguido derrotar.

Nesta ilustração, Vegeta faz o papel de Wolverine e Goku de Deadpool. As personalidades do príncipe saiyajin são muito diferentes das de Logan e a de Kakaroto também se contrapõe à de Wade Wilson. Mas se tiver que escolher, como provavelmente coube ao ilustrador chileno, esta é a combinação.

No Instagram de Salvamakoto, existem duas postagens diferentes do crossover entre Marvel Studios e Dragon Ball. Na primeira, o Deadpool original aparece vendo as variantes de Vegeta e Goku atrás dele.

Enquanto na segunda eles são mostrados de frente, como se para confirmar que se trata de Goku como Deadpool e Vegeta como Wolverine.

Vocês conseguem imaginar o que aconteceria se realmente existissem duas variantes que combinassem os saiyajins com os mutantes?