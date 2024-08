Os jogos de MS-DOS em PCs atuais são uma realidade

Se você é daqueles “gamers” originais que desfrutavam de videojogos nos agora distantes anos 80 como Doom ou Street Fighter originais, e sente saudades dos velhos tempos do MS-DOS, então parabéns, pois eles podem estar de volta na palma da sua mão. Especialistas em hardware descobriram como aproveitar o “modo real” dos processadores modernos, tanto da Intel quanto da AMD, para executar software DOS sem a necessidade de emuladores como o DOSBox. Isso permite que, por meio dessa técnica inovadora, seja possível executar diretamente jogos e aplicativos projetados para os antigos 8086, mas em sistemas operacionais atuais, sem o grande esforço que a emulação representa para um PC.

Nós te contamos como jogá-los no seu computador

Para tornar isso realidade, o YouTuber Inkbox te mostra passo a passo como você pode desfrutar desses grandes clássicos do MS-DOS que estabeleceram as bases do gaming como o conhecemos, mas sem a necessidade de disquetes e com uma pequena alteração na BIOS. Embora possa parecer contraditório, os processadores de hoje em dia iniciam suas vidas digitais emulando o comportamento dos processadores dos anos 80. Esse "modo real" de 16 bits é essencial para manter a compatibilidade com software legado. No entanto, iniciar um sistema operacional antigo em um computador moderno envolve uma série de desafios técnicos, como configurar uma unidade USB para emular um disquete e garantir que a BIOS suporte as funções necessárias.

No vídeo anterior foram realizados testes em um Intel Celeron N3450, que é projetado para baixo consumo de energia, graças a um processador Apollo Lake semelhante aos Intel Broadwell da época, permitindo assim uma simulação precisa dos computadores daquela época. Isso foi feito sem aproveitar as vantagens da época, pois utilizou 16 GB de RAM LPDDR4, enquanto a BIOS foi configurada para inicializar a partir de uma unidade USB, permitindo a execução das versões clássicas do MS-DOS, 8 e 1.0, diretamente do hardware.

Doom pode ser executado em qualquer lugar e esta é a prova

Assim é possível evitar os programas de emulação que certamente consomem muitos recursos e são difíceis de rodar em computadores de baixo desempenho. Embora o criador de conteúdo não garanta a reprodução de todos os jogos, os testes foram feitos nos mais comuns, como Doom ou Tetris, permitindo que ao abrir apenas uma aba, sejamos transportados para o passado.