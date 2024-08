Dragon Ball marca presença nas Olimpíadas de Paris 2024 com a técnica mais lendária de Goku

Todos nós que já vimos Dragon Ball em algum momento de nossas vidas sabemos que treinar é a base para a melhoria dos Guerreiros Z. Goku e Vegeta superam Gohan pelo simples fato de se prepararem de forma mais intensa.

Isso nos lembra de um dos conselhos mais sábios para o mundo dos esportes, que pode ser aplicado em qualquer área da vida: “Onde o talento não chega, o esforço chega”. Os atletas que estão nos Jogos Olímpicos Paris 2024 sabem disso. Eles estão cientes de que claramente nasceram com um talento, mas é preciso trabalhar duro para conquistar uma medalha de ouro.

Este ponto dos treinamentos é onde se encontram os mundos do esporte e do anime mais famoso de toda a história, Dragon Ball. Vários atletas o têm lembrado em suas comemorações, pois depois de alcançar seus objetivos (algumas das três medalhas ou diploma olímpico), eles celebram realizando a técnica mais lendária de Goku, o Kamehameha.

Recentemente contamos que os quatro membros da equipe de esgrima da França comemoraram fazendo a técnica do Goku, depois de conquistarem a medalha de bronze, em uma luta brutal contra o Egito. Este fato é marcante por duas razões: conquistar o terceiro lugar é uma grande realização em uma Olimpíada e o Kamehameha fica bem em qualquer cenário.

França Esgrima Dragon Ball Kamehameha Pódio

Dragon Ball se espalha pelos Jogos Olímpicos

Depois de ver esta celebração, fomos testemunhas de outra celebração semelhante. Noah Lyles conquistou o ouro na prova principal de todos os Jogos Olímpicos: os 100 metros rasos. O americano venceu uma competição com um final fotográfico, tornando-se o homem mais rápido do mundo.

Isso foi o suficiente para fazer um Kamehameha e publicá-lo em sua conta do Instagram.

Noah Lyles Soltando a magia

Depois da emocionante vitória no domingo, Noah Lyles voltou a competir nesta segunda-feira, 5 de agosto, na sexta eliminatória dos 200 metros masculinos, onde também é o principal representante dos Estados Unidos.

Na verdade, nesta eliminatória ele registrou de longe o melhor tempo. Ele ficou em primeiro lugar marcando 20.19 e o segundo, o canadense Andre De Grasse, marcou 20.30 no cronômetro.

Não é a primeira vez que ele comemora como Goku de Dragon Ball. Noah ganhou o campeonato mundial de atletismo e tem mais dois posts semelhantes. Na verdade, ele até tem um post em homenagem a Akira Toriyama, após a notícia de sua morte ser divulgada.

“Se alguma vez se perguntou por que coloco as minhas mãos juntas estendidas à minha frente, é porque o Goku o fez. Se alguma vez se perguntou por que grito antes de uma grande corrida, é porque o Goku o fez. Se alguma vez se perguntou por que pinto o meu cabelo de diferentes cores, é porque o Goku o fez. Se alguma vez se perguntou por que levanto as minhas mãos ao céu antes das minhas melhores corridas, é porque o Goku o fez. Este é o grande efeito que a criação de Akira Toriyama teve na minha vida. Inspirou mais do que se pode imaginar. Descanse em paz, criador e inspiração para milhões.” Noah Lyles.