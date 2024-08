Donald Trump lançou tênis Bitcoin e eles se esgotaram em questão de horas

Donald Trump está triunfando como nunca no negócio dos tênis. Ele tem lançado tênis em edições limitadas há algum tempo, que as pessoas compram loucamente após algumas horas de publicação. Seu lançamento mais recente são os Bitcoin, um calçado de cor laranja, que faz alusão a uma piada sobre sua cor de pele.

ANÚNCIO

"Apresentamos os tênis de cano alto Trump Crypto President na cor laranja Bitcoin. Estes tênis exclusivos celebram o futuro das finanças e a liderança do presidente Trump, adornados com um símbolo proeminente de Bitcoin. O design em laranja Bitcoin, acentuado com a bandeira dos Estados Unidos, simboliza a força e a inovação", diz o site oficial que vende produtos relacionados ao ex-presidente dos Estados Unidos, Gettrumpsneakers.

Esta semana, surgiram declarações de Donald Trump criticando as criptomoedas. Ao mesmo tempo, ele lançou esses tênis para mostrar que é um gênio do capitalismo e ganha dinheiro com qualquer coisa.

As Trump Bitcoin

"Estes tênis esportivos, projetados para oferecer estilo e conforto, apresentam a icônica marca 'Trump Crypto President'. Perfeitos tanto para entusiastas de criptomoedas quanto para apoiadores de Trump, estes tênis de edição limitada são indispensáveis", acrescenta a descrição do portal oficial de Trump.

Donald Trump Bitcoin

Informam ainda que foram fabricados apenas 1.000 pares e não estão disponíveis para entrega imediata. Estima-se que serão enviados em setembro, outubro ou novembro. "Comemoram a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos apareceu na Conferência Bitcoin. Este é um evento histórico e há uma oferta muito limitada. Limite estrito de 3 pares por pessoa", disseram os responsáveis pelo marketing desta página web.

As Donald Trump Bitcoin duraram menos de três horas no mercado. Aqueles que conseguiram comprá-los gastaram 499 dólares por par. O mesmo site oferecia que cinco, ao acaso, chegariam autografadas.