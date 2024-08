Dois poderosos vilões de Dragon Ball Z chegarão em breve ao Battle Royale do Fortnite

Dois novos personagens de uma das sagas mais brutais de Dragon Ball Z estão arrumando suas malas para viajar para o maravilhoso mundo do Fortnite. O título da Epic Games desfrutará, mais uma vez, da colaboração com a obra máxima de Akira Toriyama.

De acordo com vazamentos de insiders do Fortnite, os novos skins que em breve estarão disponíveis no Battle Royale serão os androides Número 17 e Número 18.

As imagens vazadas nas redes sociais informam que há dois vazamentos. Um é o das duas criações do malvado Dr. Gero da Patrulha Vermelha e o outro é o de três membros dos X-Men '97: Ciclope, Jubileu e Colossus.

Todos os personagens serão elegíveis para o Battle Royale e, no caso do Número 17 e Número 18, como mostrado nesta imagem, eles aparecerão com seus trajes clássicos, que foram os primeiros com os quais foram apresentados pela primeira vez em Dragon Ball Z.

Tudo indica que esse lançamento será oficializado em 10 de agosto, conforme a LevelUP.

Androides Fortnite DBZ

Fortnite e os vilões de Dragon Ball

Não é a primeira vez que temos vilões de Dragon Ball no Fortnite. Em dezembro de 2023, pudemos desfrutar da chegada de diferentes versões de Freeza e de Cell, que animaram os fãs do Battle Royale e do anime. Naquela atualização, estes foram os elementos introduzidos no jogo:

Congelador de pele

Acessório mochileiro Cápsula de Congelador

Bastão Espacial de Freeza

Asa delta Nave Espacial de Freezer

Célula da pele

Acessório mochileiro Crisálida de Cell

Pico Casca de Celular

Além disso, eles detalham as formas de cada um dos personagens que aparecerão no jogo da Epic Games. Inicialmente sabe-se que haverá três versões de Freeza: a primeira transformação, a que pensamos ser perfeita na época e Freeza Dourado.

Enquanto do lado de Cell estavam a primeira forma e a forma perfeita de Cell.