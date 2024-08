Goku recebe uma transformação impressionante feito por Fan Arts

A quantidade de conteúdo de Fan Art de Dragon Ball está aumentando à medida que os dias passam e não recebemos notícias sobre a continuação do mangá ou do anime. A franquia está supostamente envolvida em questões legais relacionadas aos direitos e licenças, o que tem pausado vários projetos baseados na obra de Akira Toriyama.

Isso não impede os fãs, que se divertem com desenhos, representações de cosplay ou histórias animadas que nos emocionam por sua excelente qualidade, na hora de criar uma história e ilustrá-la em desenhos animados.

É o caso deste maravilhoso curta-metragem publicado no YouTube, que tem aproximadamente 11 minutos e meio de duração. Chama-se "Legend: A Dragon Ball Tale" e desenvolve muito do que já vimos no anime, mas com um estilo particular de contar as histórias.

O design dos personagens e o curta em geral são feitos por um grupo liderado por Naseer Pasha, do estúdio independente chamado Stray Dog. Tem um estilo particular, pois, embora seja baseado no que vimos em Dragon Ball, possui outras cores, anatomia facial diferente e desenhos distintos, falando de forma geral.

Anteriormente, contamos parte da história deste curta animado. No entanto, desta vez queremos focar na transformação inédita e brutal de Goku, quando ele está enfrentando um antigo rival conhecido, Broly.

A transformação de Goku em “Legend: A Dragon Ball Tale”

A história de "Legend: A Dragon Ball Tale" faz uma espécie de resumo que une vários arcos de Dragon Ball.

O Planeta Vegeta continua completo e habitado pelos saiyajins. O príncipe é enviado para a Terra, não para conquistá-la, mas para lutar contra Broly, que está dando uma surra brutal em Goku.

O mesmo Kakaroto, antes da chegada do Super Saiyajin descontrolado, estava lutando contra Milk no torneio de artes marciais em que se casaram.

Vegeta é quem oferece maior resistência a Broly, até que os criadores deste curta decidiram dar a Goku uma nova transformação que convidamos você a conhecer.

Goku e Vegeta estão enfrentando Broly na arena do Torneio de Artes Marciais. Milk intervém e o saiyajin enfurecido quebra o braço dela. É aqui que Goku fica furioso e nos mostra essa impressionante transformação chamada "O Salvador do Céu".

O corpo começa a queimar e a cabeça pega fogo. Uma cauda aparece e o torso se transforma em uma pelagem vermelha, como a do Super Saiyajin 4. Aproveitem as imagens e o curta animado, cortesia do canal do YouTube Agent Mystery Meat.

Legend: A Dragon Ball Tale O salvador do céu