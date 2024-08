Assim são os adidas ‘adizero Y3 Spikes’: tênis que Noah Lyles usou para ganhar a medalha de ouro

Noah Lyles, dos Estados Unidos, tornou-se neste domingo, 4 de agosto, o homem mais rápido do mundo. A prova principal de todos os Jogos Olímpicos, os 100 metros rasos, foi dominada pelo norte-americano em uma corrida impressionante, que pela primeira vez na história teve todos os corredores com tempos inferiores a 10 segundos.

O final foi de fotografia e o que se vê na imagem que determinou Lyles como vencedor foram seus adidas adizero Y3 Spikes, tênis com uma tecnologia avançada feitos especialmente para os homens e mulheres mais rápidos do atletismo a nível mundial.

Um detalhe não menos importante, ele comemorou com um Kamehameha de Dragon Ball quando ganhou, ação que automaticamente o torna nosso amigo.

De acordo com uma resenha da revista GQ, os tênis adidas adizero Y3 Spikes usados pelo medalhista de ouro em Paris 2024 foram fabricados especialmente para corridas de velocidade. Eles possuem cravos que se encaixam e soltam de acordo com o material das pistas de tartã.

O meio citado anteriormente informa que estes tênis pesam 200 gramas e foram fabricados com algo chamado tecnologia Strung, um mecanismo especial no qual o calçado se ajusta ao pé do atleta para proporcionar conforto a cada passo e proteção contra as velocidades com as quais se movem.

Além disso, possuem amortecimento Lightstrike Pro, importante para cada passo e impulso durante a corrida.

adidas adizero Y3 Spikes Tênis para corrida

Noah Lyles: uma lenda de Paris 2024

Depois da emocionante vitória no domingo, Noah Lyles competiu novamente na segunda-feira, 5 de agosto, na sexta eliminatória dos 200 metros masculinos, onde também é o principal representante dos Estados Unidos.

Na verdade, nesta eliminatória ele registrou de longe o melhor tempo. Ele ficou em primeiro lugar marcando 20,19 e o segundo, o canadense Andre De Grasse, marcou 20,30 no cronômetro.

Estes tênis em particular não são adequados para o público, mas é possível que em breve vejamos alguns inspirados neste modelo, para homenagear o campeão olímpico em Paris 2024.