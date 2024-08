Toyotaro emociona os fãs de Dragon Ball com esta ilustração especial de Goku

O mangá de Dragon Ball Super continua suspenso. Após a morte de Akira Toriyama, surgiu uma disputa pelos direitos da franquia, o que deixou as aventuras em pausa enquanto as questões legais são resolvidas.

O Dragon Ball Daima, o novo anime, está em andamento porque tudo estava pronto antes da morte de Akira Toriyama. Na verdade, já tínhamos o primeiro trailer publicado nos canais oficiais da Toei Animation.

No entanto, uma grande parte do fandom aguarda notícias do mangá, que teoricamente deveria começar com um arco que se presume ser para enfrentar Black Freezer.

Enquanto as especulações vêm e vão, o site oficial de Dragon Ball emociona os fãs com uma ilustração especial de Goku.

A imagem é simples. É o Goku em seu estado natural, de costas e olhando para frente, como se despedindo do resto dos Guerreiros Z. Ele está vestindo seu traje laranja típico e o kanji do Mestre Kame.

Seu cabelo tem alguns reflexos de luz e tudo está em um fundo branco, o que nos lembra do Goku do além ou do que entra na Sala do Tempo com Gohan.

Toyotaro Goku

40º aniversário de Dragon Ball

Dragon Ball completa 40 anos em novembro de 2024. As celebrações oficiais começam um mês antes, em outubro, com os dois lançamentos anunciados pela franquia: o jogo Dragon Ball Sparking! ZERO e o anime Dragon Ball Daima.

No entanto, além desses dois lançamentos, a equipe da Bandai Namco e Toei Animation está preparando uma série de atividades para comemorar as quatro décadas de Dragon Ball, que ganham um tom emotivo após a morte de Akira Toriyama, em 1º de março deste ano.

O logotipo do 40º aniversário representa a essência mais básica das primeiras ilustrações da série, feitas por Akira Toriyama. É como ver os gráficos dos primeiros arcos da série. Não aparece Goku, Bulma, Krilin, nem qualquer outro dos personagens que estão desde o início.

O único que sai é a base que une todos os personagens Shenlong. As cores laranja e vermelho, características de Dragon Ball, acompanham o resto da imagem.