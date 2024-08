Inteligência Artificial nos responde quem é o personagem mais odiado de Dragon Ball

Na ampla gama de personagens do universo Dragon Ball, há alguns que conquistaram o coração dos fãs e outros que conquistaram a rejeição. Visitamos fóruns, procuramos opiniões das redes sociais como X, Facebook e Reddit, para descobrir quem são os menos favoritos dos seguidores da série.

ANÚNCIO

A variedade era tão grande e inconsistente que decidimos perguntar à inteligência artificial, qual é o personagem mais odiado de todo Dragon Ball. Sua resposta nos deixou completamente sem palavras, ficamos chocados.

Pedimos à versão 4.0 do ChatGPT para nos fazer uma lista com base na opinião dos fãs, então, aparentemente esta é uma seleção da IA, mas com base no que os seguidores pensam.

É por isso que nos surpreende que o personagem mais odiado de Dragon Ball, de acordo com o chatbot da OpenAI, seja Milk.

Vamos agora ver os argumentos apresentados pelo ChatGPT para colocar o Milk como o personagem mais odiado de Dragon Ball.

Milk é a mais odiada de Dragon Ball?

Razões do desagrado:

Atitude controladora: Muitos fãs consideram que Milk é demasiado rigorosa e controladora, especialmente com Gohan, a quem pressiona para se focar nos estudos em vez das artes marciais.

Muitos fãs consideram que Milk é demasiado rigorosa e controladora, especialmente com Gohan, a quem pressiona para se focar nos estudos em vez das artes marciais. Interferência: É percebida como uma interferência na trama principal da série, frequentemente impedindo que Goku e Gohan participem das lutas.

É percebida como uma interferência na trama principal da série, frequentemente impedindo que Goku e Gohan participem das lutas. Personagem irritante: Seu temperamento explosivo e suas constantes reprimendas a Goku também geram antipatia.

Milk DBZ

Senhor Satã

Razões do desagrado:

Arrogância: Sua atitude arrogante e sua tendência de atribuir a si mesmo o mérito das vitórias de outros, especialmente durante as sagas de Cell e Majin Buu, o tornam impopular.

Sua atitude arrogante e sua tendência de atribuir a si mesmo o mérito das vitórias de outros, especialmente durante as sagas de Cell e Majin Buu, o tornam impopular. Inutilidade em combate: Apesar de ser considerado o "campeão do mundo", sua falta de habilidades reais em comparação com os verdadeiros guerreiros Z o faz parecer ridículo.

Mr. Satán DBZ

Yamcha

Razões do desagrado:

ANÚNCIO

Perdedor recorrente: Yamcha torna-se alvo de muitas piadas devido às suas constantes derrotas e à sua baixa relevância nas batalhas importantes.

Yamcha torna-se alvo de muitas piadas devido às suas constantes derrotas e à sua baixa relevância nas batalhas importantes. Desenvolvimento limitado: Ao longo da série, o seu personagem não mostra muito crescimento ou evolução, o que leva os fãs a considerá-lo menos interessante.

Yamcha Dragon Ball Super

Raditz

Razões do desagrado:

Vilão descartável: Embora Raditz seja o irmão de Goku e se apresente como uma ameaça inicial em "Dragon Ball Z", sua aparição é breve e não deixa um impacto duradouro na série.

Embora Raditz seja o irmão de Goku e se apresente como uma ameaça inicial em "Dragon Ball Z", sua aparição é breve e não deixa um impacto duradouro na série. Falta de carisma: Em comparação com outros vilões, Raditz carece do carisma e da profundidade que tornam outros antagonistas mais memoráveis.

Raditz Dragon Ball Z

Zamasu

Razões do desagrado:

Arrogância e ódio em relação aos mortais: O seu ódio extremo em relação aos mortais e a justificação das suas ações genocidas tornam-no altamente antipático.

O seu ódio extremo em relação aos mortais e a justificação das suas ações genocidas tornam-no altamente antipático. Confusão na trama: Seu arco em "Dragon Ball Super" é considerado confuso por alguns fãs, o que reduz o aproveitamento de sua história.