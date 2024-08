Nezuko Kamado se transforma em um personagem de Dragon Ball nesta Fan Art

No mundo do manga e anime, as artes são apresentadas para nos emocionar com ilustrações que talvez imaginamos, mas nunca pensamos ver. Como no caso da poderosa, doce e bela Nezuko Kamado, personagem de Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba) como uma fiel integrante dos Guerreiros Z de Dragon Ball.

Um crossover entre Demon Slayer e Dragon Ball é complexo. No entanto, quando unimos os mundos, não temos dúvidas de que tanto Tanjiro quanto Nezuko Kamado farão parte da equipe de Goku e seus amigos.

Nezuko, apesar de estar possuída por um demônio, conseguiu manter sua essência de boa pessoa e não se deixou seduzir pelas intensidades vilãs que às vezes tentam dominar seu corpo.

Portanto, salvando as distâncias, como uma espécie de Vegeta no início de sua transição de antagonista para protagonista.

Nezuko como personagem de Dragon Ball

Na ilustração que vamos mostrar, Nezuko aparece com o típico traje laranja usado por Goku, Krilin, Yamcha e, em algumas ocasiões, Gohan. Ela usa o Kanji da Escola Tartaruga do Mestre Roshi e, por baixo desse quimono, veste um traje que parece prestar homenagem a Tanjiro, seu irmão.

O desenho está publicado na conta da rede social X de @AnimeAF247 e na descrição revela que se trata de um Fan Art e não de uma inteligência artificial.

Nezuko Kamado de Demon Slayer como personagem de Dragon Ball @AnimeAF247

Dragon Ball e Demon Slayer têm poucas coisas em comum, além da luta entre o bem e o mal. Mas em ambos os casos são séries que marcam uma época.

Atualmente, Demon Slayer é uma das séries que superou em visualizações, leituras, reproduções e bilheteria a lendária obra de Akira Toriyama, o que lhe garante o respeito de todo o mundo do anime.

Este fato ganha ainda mais valor quando sabemos que a criadora da série, Koyoharu Gotouge, admira profundamente Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball.