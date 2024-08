Adizero Takumi Sen 10: todo o poder da tecnologia de corrida nos seus pés

Correr é um exercício em que o “impacto” do pé é muito importante. E é por isso que as melhores tecnologias em tênis são aplicadas nos modelos de corrida: amortecer a força do corpo humano da melhor maneira possível. Tudo isso para evitar lesões, mas também para ter menos cansaço e obter um bom desempenho. A Adidas é uma marca que se destaca pelo desenvolvimento dessas tecnologias e é por isso que revisamos o modelo Adizero Takumi Sen.

Adidas Adizero

As Adizero Takumi Sen 10 foram projetadas com duas camadas de amortecimento LIGHTSTRIKE PRO, combinadas com as hastes ENERGYRODS para maior estabilidade e impulso em sua corrida. O que isso significa? Quais benefícios eles proporcionam?

Adidas Adizero Takumi Sen 10

A tecnologia por trás dos tênis de corrida

A busca de todas as marcas que produzem calçados de corrida focam suas tecnologias na procura de materiais leves, responsivos e que, em combinação com suas tecnologias e o estudo de atletas de elite, conseguem oferecer a estabilidade necessária durante os quilômetros.

A tecnologia Adidas Lightstrike é um exemplo de uma das tecnologias mais recentes, é um composto que se caracteriza por ser muito reativo e leve. Este tipo de compostos chegam aos calçados focados em quebrar os recordes pessoais de cada corredor. A construção da parte superior da maioria dos calçados de corrida tende a ser feita com materiais cada vez mais leves, proporcionando uma ventilação adequada e tudo isso resultando em um suporte cada vez melhorado.

Imitando ao pé

Outra tecnologia chave é EnergyRods: cinco hastes de carbono inspiradas na estrutura óssea do pé. Estas hastes foram criadas para fornecer uma transição anatômica da passada, ajudando os corredores a manter a velocidade por mais tempo, ao mesmo tempo que reduz a perda de energia.

Adidas

Mas não é a única coisa que esta tecnologia inovadora oferece, pois também permite ao atleta ter uma recuperação mais rápida após o esforço de correr uma maratona exigente. Ao usá-la, parece que se está caminhando sobre uma nuvem e pode ser um pouco estranho ao caminhar, mas ao correr, se sente todo o conforto de suas tecnologias de amortecimento.

Adidas Adizero Takumi Sen 10

Sapatilhas campeãs

Em janeiro de 2024, em Valencia, vimos as Adidas Adizero Takumi Sen 9, calçadas por Agnes Jebet, estabelecerem um novo recorde mundial de 10k em Valencia com um tempo de 28:46. Ela superou o recorde anterior, que pertencia à atleta etíope Yalemzerf Yehualaw (29:14 no 10K Facsa Castellón, 2022).

Adidas Adizero Takumi Sen 10

Além disso, Jebet conseguiu igualar o recorde mundial feminino de 5K, igualando a marca da também queniana Beatrice Chebet com um tempo de 14 minutos e 13 segundos.

