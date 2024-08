Os verdadeiros motivos pelos quais Dragon Ball Sparking ZERO! não terá dublagem em espanhol

A dublagem latina é a grande dívida dos videogames de Dragon Ball. A obra de Akira Toriyama, com uma enorme presença em diferentes consoles, nunca teve um Mario Castañeda, René García ou Lalo Garza.

Dragon Ball Sparking! ZERO, sequencia do Budokai Tenkaichi 3, não será exceção. Aqueles que jogarem na América Latina, no máximo, terão as vozes em inglês (embora claramente todos prefiramos o japonês neste caso).

Por que isso acontece? Os jogos de Dragon Ball são tão antigos quanto a série em si. Na verdade, quando não havia nada do anime, nós, fãs da série, o desfrutávamos através de diferentes títulos de jogos.

Eduardo "Lalo" Garza, diretor de dublagem latino de Dragon Ball e voz de Krilin, explica que a Bandai Namco ou quem quer que tenha desenvolvido um jogo baseado nas histórias de Akira Toriyama, vê o preço dos atores como muito caro para questões relacionadas aos orçamentos que gerenciam.

"Obviamente, Dragon Ball é um projeto especial e nós temos tarifas especiais como atores. E muitas vezes, os clientes não entendem ou não têm esse orçamento para alocar, porque nem todos os idiomas têm o mesmo custo. Portanto, dublar os videogames de Dragon Ball é muito mais caro. Por quê? Por causa dos honorários dos atores", disse Lalo Garza em um vídeo que publicou há algum tempo no TikTok.

Mensagens como essa foram respondidas pelo próprio Mario Castañeda, que, em um tom de irritação, disse a Lalo Garza que nunca lhe haviam perguntado o preço para gravar a voz de Goku.

Lalo lembrou a ele que em 2018 estiveram perto de fechar um acordo para dublar jogos de Dragon Ball que nunca se concretizou.

Dragon Ball Sparking! ZERO

Nesta terça-feira, 30 de julho, eles atualizaram o elenco de personagens do videogame e ficou assim.

O videogame será lançado em 11 de outubro deste ano (uma sexta-feira) e provavelmente coincidirá com o início das comemorações dos 40 anos de Dragon Ball e a estreia de Dragon Ball Daima, entre outras coisas que a franquia tenha preparado.

As diferentes versões já estão em pré-venda nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Steam. Os preços das versões básicas são os esperados: cerca de 69 dólares e mais de 100 para as Edições Ultimate.