É revelado o logo oficial do 40º aniversário de Dragon Ball

Depois que a Comic-Con de San Diego 2024 passou, a equipe de Dragon Ball aproveitou a calma dos fãs para animá-los. Revelaram o logo oficial do 40º Aniversário da franquia de Akira Toriyama, que será em novembro deste ano.

As celebrações oficiais dos 40 anos de Dragon Ball começam um mês antes, em outubro, com os dois lançamentos anunciados pela franquia: o jogo Dragon Ball Sparking! ZERO e o anime Dragon Ball Daima.

No entanto, além desses dois lançamentos, as pessoas da Bandai Namco e Toei Animation estão preparando uma série de atividades para comemorar as quatro décadas de Dragon Ball, que ganham um tom emotivo após a morte de Akira Toriyama, em 1º de março deste ano.

O logotipo do 40º aniversário representa a essência mais básica das primeiras ilustrações da série, feitas por Akira Toriyama. É como ver os gráficos dos primeiros arcos da série. Não aparecem Goku, Bulma, Krilin, nem qualquer outro dos personagens que estão desde o início.

O único que sai é a base que une todos os personagens Shenlong. As cores laranja e vermelho, características de Dragon Ball, acompanham o resto da imagem.

Dragon Ball 40th Aniversario Toei Animation

Estreia de Dragon Ball Daima

A libertação do logotipo trouxe outras informações, como a data e hora exatas para a transmissão do primeiro episódio de Dragon Ball Daima.

De acordo com o que o SupaChronicles informa, será no domingo, 6 de outubro, às 9:00 da manhã no Japão. Ou seja, se respeitarem a ideia de que será lançado ao mesmo tempo para todo o mundo, deveríamos ter o primeiro episódio de Dragon Ball Daima no sábado, às 8:00 da noite no Chile.

Para esta estreia, organizaram um evento no qual convidaram Masako Nozawa, a voz de Goku no Japão.