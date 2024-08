Dragon Ball Sparking! ZERO estreia novo trailer mostrando as brutais transformações de Freeza

Dragon Ball Sparking! ZERO lançou um novo trailer no qual foram reveladas novas imagens de mais personagens, a presença dos dois primeiros arcos, o dos saiyajins e o do planeta Namekuseí, que inclui as brutais transformações de Freezer.

ANÚNCIO

As imagens publicadas pela Bandai Namco em seu canal do YouTube mostram o início da saga dos saiyajins, com Nappa, os Saibaiman e Yancha, que foi a primeira vítima nesta luta.

O tempo está avançando de forma cronológica e assim surge a ameaça de Freeza no planeta Namekusei. Isso nos dá a informação de que o Dragon Ball Sparking! ZERO terá todas as transformações do Imperador do Universo, até a última que Goku enfrenta em sua primeira transformação de Super Saiyajin.

"Desde a chegada de Raditz à Terra até a invasão de Freeza em Namekusei, foi registrado uma longa jornada", diz a Bandai Namco na postagem deste novo trailer.

Novo teaser de Dragon Ball Sparking! ZERO

De acordo com uma resenha da MeriStation, estes são os novos personagens que foram revelados neste trailer:

Caos

Saibaman

Quem

Dodoria

Zarbon

Súper Zarbon

Unha

Freezer 1ª forma

Freezer 2ª forma

Freezer 3ª forma

Freezer 4ª forma

Freezer 4ª forma 100% de poder

Guldo

Recoome

Ginyu

E assim ficou o elenco atualizado do videogame:

Dragon Ball Sparking ZERO Bandai Namco

O videogame será lançado em 11 de outubro deste ano (que cai em uma sexta-feira) e provavelmente coincidirá com o início das comemorações dos 40 anos de Dragon Ball e a estreia de Dragon Ball Daima, entre outras coisas que a franquia tenha preparado.

As diferentes versões já estão em pré-venda nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Steam. Os preços das versões básicas são os esperados: cerca de 69 dólares e mais de 100 para a Ultimate Edition.