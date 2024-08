Biquíni dourado da Princesa Leia usado no set de ‘Star Wars’ é leiloado por milhares de dólares

O biquíni dourado que Carrie Fisher usou como a Princesa Leia durante as filmagens do filme “O Retorno de Jedi” da franquia “Star Wars” foi vendido por 175.000 dólares, de acordo com a casa de leilões que realizou a venda.

ANÚNCIO

O biquíni se tornou famoso quando Fisher o usou no início do filme de 1983, quando Leia foi capturada por Jabba, o Hutt, em seu palácio em Tatooine e forçada a ser uma escrava.

O figurino, um dos mais memoráveis dos filmes de "Star Wars", foi vendido na sexta-feira pela casa de leilões Heritage Auctions, sediada em Dallas.

Joe Maddalena, vice-presidente executivo da Heritage, disse que o biquíni que foi vendido era um que foi testado na tela e usado por Fisher no set do filme, mas que não apareceu na versão final do filme porque foi substituído por um mais confortável.

A casa de leilões indicou que o vestuário provocou uma guerra de lances entre os colecionadores.

Maddalena disse que não ficou surpresa com a atenção que os licitantes deram ao traje, bem como a um modelo do caça Ala-Y que enfrentou a Estrela da Morte no filme original de "Star Wars", que foi vendido por 1,55 milhão de dólares. Ela comentou que "Star Wars" e "Star Trek" têm seguidores muito apaixonados.

"O poder de 'Star Wars' é mais uma vez demonstrado. Esses filmes simplesmente têm um grande impacto", disse Maddalena.

ANÚNCIO

Em uma entrevista de novembro de 2016 com o programa "Fresh Air" da NPR, Fisher comentou que usar o biquíni não foi sua decisão.

"Quando (o diretor George Lucas) me mostrou o figurino, pensei que era uma piada e fiquei muito nervosa. Tive que sentar com as costas retas porque não podia ter linhas dos lados, como pequenas dobras. Não eram permitidas dobras, então tive que me sentar muito, muito reta", disse Fisher, que faleceu aproximadamente um mês após a entrevista.

Richard Miller, que criou o figurino, comentou numa entrevista incluída numa compilação de "Star Wars" que utilizou material macio para fazer o biquíni para que Fisher pudesse se mover com mais liberdade.

"No entanto, ela ainda não gostou. Eu não a culpo", disse Miller, que foi o escultor chefe da Industrial Light & Magic, a empresa de efeitos visuais fundada pelo criador de "Star Wars", George Lucas. "Coloquei couro em suas costas para que ela se sentisse mais confortável."

O guarda-roupa teve seus críticos, que achavam que sexualizava Fisher para os fãs masculinos da franquia.