Pokémon e Spy x Family unem forças neste crossover adorável

Para aqueles que não conhecem a trama de Spy x Family, Anya é a representação da ternura em todo o anime. E embora não seja uma personagem malévola, antagonista ou má, ela tem habilidades surpreendentes para entrar na mente das pessoas e decifrar qualquer plano. É por isso que vê-la neste crossover com personagens de Pokémon nos parece bonito e ao mesmo tempo interessante.

Anya é a filha adotiva de Twilight e tem a habilidade de ler a mente das pessoas. Ela conhece a verdadeira identidade de seus pais, que são espiões envolvidos em uma missão secreta, que na verdade é a trama de Spy x Family.

O anime Spy x Family tem a capacidade de fazer com que, nos momentos de tensão, o espectador realmente sinta isso no fundo dos ossos. Portanto, ver Anya nesse cenário é bastante fofo, já que a artista visual @piikopoko a coloca compartilhando a hora do chá com dois personagens de Pokémon: Kirlia e Clefairy.

O pano de fundo de Anya compartilhar a hora do chá com Kirlia e Clefairy é impressionante.

Kirlia é um dos Pokémon do tipo psíquico, capaz de perceber a alegria de seu treinador. Na verdade, isso lhe dá a habilidade de fortalecer seus ataques psicocinético. Tem a habilidade de prever o futuro, o que lhe dá a capacidade, de certa forma, de ler a mente em uma batalha.

Enquanto Clefairy está na mesma linha que Kirlia e Anya, por ser um Pokémon do tipo fada. Assim, a magia está presente nela. Um de seus poderes mais comuns é aumentar a sensação de seus ataques, mesmo que eles não sejam tão fortes. Além disso, é um dos Pokémon com maior defesa.