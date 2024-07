Em Dragon Ball Super, a Androide Número 18 é retratada como um Anjo do Deus da Destruição

Em um universo alternativo ao de Dragon Ball Super, uma imagem que poucos haviam imaginado, mas que, ao ouvirem sua descrição, todos vão querer ver. A androide Número 18, nessa realidade, representa um dos Anjos Guardiões de um Deus da Destruição.

O Número 18, que é um androide criado pela famosa Patrulha Vermelha, ocupa o cargo que no Universo 7 é ocupado por Whis.

A ideia, ilustração e publicação são da conta de Devian Art SalvaciónSCZ. Uma simples olhada em seu perfil é uma amostra das habilidades artísticas deste ilustrador, que apesar de ter poucos seguidores na rede social mencionada anteriormente, possui mais de 18 mil visualizações em suas incríveis ilustrações.

Número 18 como Anjo de Dragon Ball Super

Nesta representação do Número 18 como um Anjo Guardião, ela veste a esposa de Krilin com um collant, ajustado ao seu corpo, e uma katana apertada que destaca os atributos do personagem.

Além disso, ela carrega o cetro de poder que a torna digna de seu cargo, como uma das divindades mais importantes de todos os Universos.

O toque final da ilustração é dado pela cor do cabelo branco (ou acinzentado) e pelo olhar intenso, característico da androide Número 18.

Número 18 Anjo da destruição

Conhecemos a Androide 18 no terceiro arco de Dragon Ball Z. Ela aparece ao lado de seu irmão gêmeo, Androide 17, como um par de criações do Dr. Gero para assassinar Goku.

Existe uma realidade alternativa em que esses androides conseguem cumprir seu objetivo de espalhar terror na Terra. Portanto, é possível que, no infinito multiverso, também exista uma versão desse personagem como Anjo Guardião.