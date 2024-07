The Elusive Samurai faz homenagem emocionante para Dragon Ball

A produção de séries animadas não para no Japão. Na Terra do Sol Nascente, há uma impressionante onda de novos animes que estão conquistando público ao redor do mundo. Um dos títulos mais recentes que se destaca nas plataformas digitais é The Elusive Samurai (Nige Jōzu no Wakagimi). O mangá desta história, escrito por Yusei Matsui desde 2021, agora brilha nas telas de todo o planeta.

A primeira temporada acabou de estrear no sábado, 6 de julho de 2024, e até agora apenas três episódios foram lançados (o próximo será lançado no sábado, 27 de julho). As primeiras impressões foram tão positivas que a editora Shueisha comunicou à mangaka que vão reimprimir os 16 volumes compilados em cores, para lançá-los novamente à venda.

O sucesso da série foi consolidado com seu episódio mais recente, em 20 de julho, devido a que The Elusive Samurai fez uma breve participação de Goku, para cativar todos os fãs de Dragon Ball.

A participação especial do guerreiro saiyajin consiste na presença dele vestindo trajes semelhantes aos de um sensei, guerreiro ou sacerdote. Ele tem as duas mãos para cima, com as palmas apontando para o céu e segurando uma bola de energia, que claramente é uma referência à Genki Dama.

Goku fazendo a Genkidama em outro anime foi o suficiente para os fãs de Dragon Ball darem uma chance à série, que por enquanto está disponível na plataforma Crunchyroll para a América Latina.

“Ano 1333, o xogunato de Kamakura desmorona-se. Ashikaga Takauji, um dos vassalos de confiança do xogunato, trai-o e organiza uma rebelião. Hojo Tokiyuki, herdeiro legítimo, consegue escapar do massacre junto com um sacerdote xintoísta chamado Suwa Yorisige e chega a Kamakura. Tokiyuki, tornando-se um fugitivo para poder sobreviver, elabora um plano para recuperar o que lhe pertence por direito”, diz a sinopse da série em Crunchyroll.