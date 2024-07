Robert Downey Jr. está de volta ao MCU e outras novidades que estão por vir com “Vingadores”.

SAN DIEGO, CALIFORNIA - JULY 27: Robert Downey Jr. speaks onstage during the Marvel Studios Panel in Hall H at SDCC in San Diego, California on July 27, 2024. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

O painel da Marvel Studios no Hall H da San Diego Comic-Con gerou a notícia mais impactante de toda a indústria de cinema de ficção científica do ano: o retorno de Robert Downey Jr. ao MCU e não como Homem de Ferro, mas como Dr. Doom. Sua aparição colocou em segundo plano todo o resto, mas vamos te contar brevemente os anúncios.

O Hall H recebeu com muito entusiasmo a apresentação da Marvel Studios, que revelou aos animados fãs presentes na San Diego Comic-Con uma prévia do que está por vir no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), incluindo grandes novidades sobre os dois próximos filmes dos Vingadores da Marvel Studios.

Vingadores: o momento-chave e a aparição de Robert Downey Jr.

Assim que o público pensou que o show havia acabado, Feige anunciou que tinha notícias sobre os novos filmes dos Vingadores: Anthony e Joe Russo, renomados diretores de quatro dos filmes de maior sucesso da Marvel e os diretores que alcançaram a maior bilheteria do estúdio, com mais de 6 bilhões de dólares em todo o mundo, voltarão à Marvel Studios para dirigir AVENGERS: SECRET WARS em maio de 2027 e AVENGERS: DOOMSDAY em maio de 2026.

A revelação de AVENGERS: DOOMSDAY levantou uma grande questão: quem interpretará o Doutor Destino? Os diretores destacaram que o Doutor Destino é um dos personagens mais complexos do Universo Marvel e que era necessário um grande ator para interpretá-lo. Enquanto Feige e os irmãos Russo se preparavam para encerrar a apresentação, figuras envoltas em capas e cobertas com máscaras do Doutor Destino entraram no palco e depois se separaram para revelar que Robert Downey Jr. estará de volta ao MCU. O Hall H explodiu em aplausos e gritos, com o público entoando "RDJ!"

A empresa dos Russo, AGBO, irá produzir ambos filmes em colaboração com a Marvel Studios. Stephen McFeely, conhecido pelo seu trabalho na trilogia Capitão América e Vingadores: Ultimato, será o roteirista.

"Ser capaz de criar histórias e explorar personagens dentro do Universo Marvel realizou um sonho de toda a vida nosso, e descobrimos uma conexão poderosa com o público em cada filme que fizemos. Estamos encantados em colaborar novamente com Kevin, Lou e toda a equipe da Marvel para levar esta aventura épica da narrativa a novos e surpreendentes lugares, tanto para os fãs quanto para nós mesmos", disseram os irmãos Russo.

As outras notícias

Antes deste marco, foi destacado que "Deadpool e Wolverine" já quebrou recordes de bilheteria e oficialmente impulsionou o MCU a ultrapassar os 30 bilhões de dólares de bilheteria com 34 filmes. Estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman, e dirigido por Shawn Levy, já está disponível nos cinemas.

CAPITÃO AMÉRICA: UM NOVO MUNDO

Com Sam Wilson prestes a estrear na tela grande como Capitão América em CAPITÃO AMÉRICA: UM NOVO MUNDO, Delaney recebeu no palco o próprio Capitão, Anthony Mackie. Ao lado deles estavam Tim Blake Nelson, Danny Ramirez e Giancarlo Esposito, que confirmou que interpretará Sidewinder. Juntos, revelaram material exclusivo e, para grande emoção do público, convidaram Harrison Ford ao palco.

Ford fará sua estreia no MCU como o presidente Thaddeus Ross. A história gira em torno de Sam Wilson, que após se reunir com o presidente eleito dos Estados Unidos Thaddeus Ross, se encontra no meio de um conflito internacional. Sam deve descobrir a razão de uma trama mundial nefasta antes que o verdadeiro arquiteto por trás dela faça com que o mundo inteiro entre em caos. CAPITÃO AMÉRICA: UM NOVO MUNDO estreia nos cinemas da América Latina em 13 de fevereiro de 2025.

RAIOS

Ao falar sobre THUNDERBOLTS da Marvel Studios, Delaney recebeu o diretor Jake Schreier no palco, juntamente com as estrelas do filme Geraldine Viswanathan, Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour, este último vestido com o traje do Guardião Vermelho, arrancando risos e aplausos da plateia, que pôde desfrutar de uma cena do filme.

Marvel Studios, e uma equipe de veteranos independentes, que se venderam definitivamente, apresentam THUNDERBOLTS, um grupo irreverente liderado pela assassina Yelena Belova junto com a inesperada banda de desajustados do MCU. THUNDERBOLTS da Marvel Studios também é estrelado por Olga Kurylenko e estreia nos cinemas da América Latina em 1º de maio de 2025.

OS QUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEIROS PASSOS

Feige voltou ao palco para revelar detalhes do próximo filme do QUARTETO FANTÁSTICO, que começará a produção na próxima terça-feira. Acompanhando Feige estava o diretor Matt Shakman e a primeira família da Marvel juntos no palco pela primeira vez, Pedro Pascal (Reed Richards/Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mulher Invisível), Joseph Quinn (Johnny Storm/Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/A Coisa).

Fantastic Four

Todos compartilharam detalhes do filme em que Galactus e Silver Surfer querem destruir a Terra, e revelaram o título completo em inglês do filme: THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS. Mas então, o Hall H foi surpreendido pelo Carro Fantástico que apareceu voando sobre o público, provocando grandes aplausos enquanto nas telas aparecia uma visão retrofuturista de Nova York. Com a trilha sonora do compositor vencedor do Oscar® Michael Giacchino, THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS da Marvel Studios chega aos cinemas da América Latina em 24 de julho de 2025.