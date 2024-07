Estes são os melhores tênis retro que apareceram em Stranger Things

Parte do elenco da quarta temporada 'Stranger Things'

Ainda não está claro quando a quinta temporada de Stranger Things será lançada. Alguns meios apontam para o final deste 2024, enquanto outros sugerem que será no próximo ano. Enquanto isso, fãs de todo o mundo que acompanharam cada aventura desses pequenos habitantes da cidade de Hawkins começam a se despedir para sempre.

A equipe do Trendencias fez uma interessante resenha destacando os melhores tênis retrô que apareceram na série e que voltaram a ganhar destaque na atualidade por parte de suas diferentes marcas.

O retrô está na moda e os anos 80 e início dos anos 90 estão muito à frente em termos de estilo de tênis. Vemos isso diariamente com a enorme quantidade de exemplares que os Air Jordan continuam a vender, sendo os primeiros tênis lançados pela Nike com o nome do lendário jogador de basquete dos Chicago Bulls.

Essas, embora tenham aparecido na série, não estão nesta lista.

Ténis retrô de Stranger Things

Começamos com os Reebok Classic Leather, que atualmente estão em destaque na tela de qualquer loja Reebok na América Latina. Há alguns meses, era difícil encontrar tamanhos. Eles estão repondo à medida que a demanda aumenta por parte dos compradores.

Stranger Things Tênis

A presença do Converse com seus icônicos All-Star é o pão de cada dia em Stranger Things. Qualquer pessoa que reconheça esses tênis tem a sensação de que eles nunca saíram de moda. Will é acompanhado nesta imagem pelos Jazz da Saucony, que atualmente estão disponíveis em diferentes combinações de cores.

Stranger Things Tênis

Todos nós já vimos os Reebok Freestyle Hi nas lojas online da marca. Na verdade, nas ruas vemos muitas pessoas escolhendo-os para seus outfits urbanos. No entanto, como Eleven nos confirmou, esses tênis são de 1985.

Max, como bom skatista, sempre arrasa com esses dois estilos dos Vans Old Skool.

Stranger Things Tênis

Stranger Things Tênis

A Nike é o que é hoje graças a Michael Jordan. Há um antes e um depois na marca depois de terem assinado o contrato com o Ala/Escolta dos Chicago Bulls. Antes disso, quem dominava a cena do basquete norte-americano era a Converse, que na verdade esteve perto de fechar um acordo com a lenda da NBA.

Lucas Sinclair com os Fast Break 83 mostra isso nesta imagem jogando pela escola.