Histórica colaboração entre a NASA e a Reebok resultou nestes belos tênis de estilo astronáutico

A equipe da Reebok fez uma colaboração histórica com a NASA para lançar esta bela linha de tênis inspirados no estilo dos astronautas que farão você se sentir no espaço.

As sapatilhas foram chamadas de BB 4000 II e sua característica principal é que são botas, um elemento fundamental para dar aquele visual de traje espacial que se destaca nas missões da NASA.

À primeira vista, as botas da Reebok x NASA transmitem uma sensação de conforto acolhedor. Elas possuem uma plataforma sólida de cor bege, bastante espessa. Na parte traseira, têm um acolchoado de borracha azul celeste e predominam o branco no resto do sapato, com um cinza na língua e nos cadarços, onde está o logotipo da NASA.

Uma resenha da Robb Report informa que essas cores foram inspiradas em diferentes corpos celestes do Sistema Solar, como a Lua, por exemplo.

A revista GQ acrescenta que os ténis fazem parte de uma extensa coleção entre a NASA e Reebok, que incluirá camisetas, moletons, suéteres esportivos e calças de moletom.

Além dos tênis estilo bota de astronauta, a colaboração entre a NASA e a Reebok inclui um par de tênis de corte baixo que também seguem o estilo dos engenheiros da agência espacial.

Ambos são para vestir casual, mas um combina mais com corredores e o outro é mais para aqueles que gostam de caminhadas leves e passam muito tempo trabalhando no computador. Em ambos os casos, são bons tênis para ir ao escritório com um visual esportivo.

Reebok x NASA 2 Tênis

Toda a coleção será colocada à venda no final desta mesma semana e no início da próxima, nas plataformas virtuais oficiais da Reebok. Os preços, dependendo do produto, variam de 80 a 190 dólares.