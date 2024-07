Gohan e Videl revivem seu romance com este crossover brutal entre Dragon Ball e Sailor Moon

O romance entre Gohan e Videl não teve muito desenvolvimento nas aventuras de Dragon Ball Z. Eles se conheceram no ensino médio, treinaram juntos e depois de algumas situações determinantes no Torneio de Artes Marciais, já estavam namorando. No entanto, a magia dos Fan Arts tem a capacidade de mostrar os eventos não contados nas histórias canônicas.

Este é o caso da ilustração que viemos mostrar nesta resenha. Seus autores são Salvamakoto e Pipeesnow. Ambos designers mostraram um pouco da união entre Videl e Gohan, mas com a particularidade de não terem desenvolvido a história em Dragon Ball Z, mas sim terem feito um crossover brutal entre as aventuras de Akira Toriyama e Sailor Moon.

Os personagens se encaixam perfeitamente. Videl, com sua beleza, força e habilidade, pode interpretar qualquer uma das sailor scouts. Pipeesnow foi responsável por dar vida a esta versão da filha do Mr. Satã como uma das belas guerreiras galácticas.

A saia curta e a camiseta justa ao seu corpo combinam com as tranças típicas da primeira aparição de Videl no último arco de Dragon Ball Z.

Do outro lado está a parte de Salvamakoto, a quem coube fazer o Gohan e o colocou como Tuxedo Mask. É exatamente a interpretação que melhor se encaixa no filho mais velho de Goku, se tomarmos como referência o Grande Saiyaman.

Sabemos que as imagens não falam, mas podemos facilmente ouvir Gohan/Tuxedo Masl dizendo: "Meu trabalho aqui está feito", na ilustração desses dois gênios dos designs de personagens de mangá e anime.

Conseguem imaginar um crossover entre estas duas séries? Já foi feito algo semelhante com as mulheres do Universo 2 no Torneio do Poder de Dragon Ball Super, que tem muita semelhança com o estilo dos personagens de Sailor Moon.